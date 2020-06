Fugaku : le supercalculateur japonais est le plus rapide au monde

Le supercalculateur japonais Fugaku est le plus rapide au monde, battant au passage Summit, développé par IBM.

Le classement semestriel des supercalculateurs TOP500 voit généralement la Chine et les États-Unis se battre pour la première place, mais plus maintenant. Dans la dernière édition du 55e classement, le Japon a pris la première place depuis 2011. C’est également la première instance d’un ordinateur basé sur ARM battant tous les autres.

Le système japonais Fugaku, installé à Kobe et développé par Fujitsu et l’institut Riken parrainé par le gouvernement, a géré un résultat High Performance Linpack (HPL) de 415,5 pétaflops. Cela le rend environ 2,8 fois plus rapide que le désormais deuxième Summit d’IBM. Le système est également arrivé premier pour le test High-Performance Conjugate Gradient (HPCG), avec un record de 13,4 HPCG-pétaflops.

Il a fallu six ans pour développer Fugaku, qui utilise le système sur puce A64FX à 48 cœurs de Fujitsu. C’est la première fois qu’un processeur basé sur ARM s’empare de la première place – il n’y a que quatre de ces systèmes dans le TOP500, dont trois utilisent le même processeur Fujitsu. L’architecture x86 est utilisée dans 481 systèmes, dont 469 proviennent d’Intel.

Grâce à l’ajout de Fugaku, les performances de la liste agrégée sont passées de 1,65 exaflops il y a six mois à 2,23 exaflops. La dernière édition voit le plus petit nombre de nouveaux systèmes (51) depuis le début du TOP500 en 1993, probablement en raison de retards liés à Covid-19.

En 2017, la Chine a dépassé les États-Unis en ce qui concerne le nombre de superordinateurs sur la liste. À l’époque, il comptait 202 entrées, contre 143. aux États-Unis. La Chine en compte maintenant 226, tandis que les États-Unis sont tombés à 114. Le Japon est troisième avec 30, suivi de la France (18) et de l’Allemagne (16).

Bien qu’ils soient deuxièmes derrière la Chine en termes de nombre global de superordinateurs, les États-Unis sont toujours numéro un en termes de performances de liste globale, avec 644 pétaflops sur les 565 pétaflops de leur rival.

Fugaku a été utilisé pour la recherche sur Covid-19, et il est à espérer que la machine de 1,2 milliard de dollars aidera à identifier les traitements contre le virus lorsqu’il entrera en service l’année prochaine. Il sera également utilisé pour modéliser l’impact des tremblements de terre et des tsunamis et tracer des voies d’évacuation.