Foundation : une première bande-annonce de la série d’Apple TV+

Apple a diffusé un premier aperçu de sa série Foundation TV, adaptation des célèbres romans de science-fiction, qui sera diffusée sur Apple TV Plus.

Apple a utilisé une partie de sa conférence mondiale des développeurs hier pour présenter brièvement Foundation, sa nouvelle série de science-fiction qui arrivera sur Apple TV Plus en 2021.

Sur la base de la célèbre série de livres du même nom d’Isaac Asimov, la Fondation suit un «groupe d’exilés qui découvrent que la seule façon de sauver l’Empire galactique de la destruction est de le défier», selon Deadline. La série a été annoncée par Apple en 2018 et a été contraint de suspendre la production plus tôt cette année en raison des restrictions liées au COVID-19.

Apple TV Plus a un peu plus de six mois, et malgré un succès précoce avec The Morning Show, la plateforme est toujours à la recherche de son gros hit. Apple est déterminé à rassembler certains des meilleurs talents d’Hollywood dans une liste croissante de programmes originaux et à acquérir des films remplis de grands noms tels que le drame de guerre navale de Tom Hanks, Greyhound. Apple a également récemment signalé un changement de stratégie, acquérant tout le catalogue arrière de Fraggle Rock avant le redémarrage officiel de l’émission sur la plateforme, et marquant la première fois qu’Apple a acquis du contenu sous licence.

Il est clair qu’Apple TV Plus est toujours un élément important de l’économie globale des services d’Apple. Apple TV Plus existe aux côtés d’autres services d’abonnement, notamment Apple Music et Apple Arcade. La présentation d’hier a confirmé qu’Apple est toujours à la hauteur de ses plans originaux de production télévisuelle et cinématographique; l’industrie du streaming est un marathon, pas un sprint.

Apple TV Plus est actuellement disponible pour 4,99 € par mois, mais tout achat d’un produit Apple nouveau ou remis à neuf donne au client une année gratuite de service de streaming.