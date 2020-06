Foot : la Liga fait son retour avec des supporters virtuels

La Liga, la ligue de football espagnol, est de retour avec des supporters virtuels pour mettre de l’ambiance.

Les sports reviennent progressivement sur nos écrans de télévision après que la pandémie de coronavirus ait brusquement interrompu pratiquement toutes les compétitions du monde entier. Cependant, Il faut avouer que cela est un peu difficile d’être emballé lorsque vous regardez les joueurs célébrer un but dans un silence assourdissant dans une arène allemande caverneuse et vide.

La Liga, première division espagnole de football, adopte une approche différente. La ligue est revenue à l’action hier soir avec un derby local entre les clubs de Séville Real Betis et Sevilla FC, et quiconque regarde à domicile aurait pu faire une double prise pour confirmer que le stade n’était pas plein. La Liga collabore avec EA Sports pour canaliser l’ambiance de la foule, tandis que la société de technologie de diffusion norvégienne Vizrt a fourni des visuels pour donner l’impression d’un public en direct.

« Nous respectons beaucoup ce que font la Bundesliga et la Premier League et la NBA, mais ce que nous faisons sera différent », a déclaré le directeur audiovisuel de la Liga, Melcior Soler, à The Athletic. «Nous pensons à cela comme un spectacle de divertissement télévisé. Ce que nous allons faire, c’est vous rappeler ce que vous avez l’habitude de voir quand les stades sont pleins. »

Les fans virtuels ne sont pas des représentations CGI d’humains individuels comme vous le verriez dans FIFA 20. Au lieu de cela, les tribunes sont recouvertes d’une texture statique qui fait étonnamment bien de ressembler à une foule, tant que votre attention est concentrée sur l’action sur le terrain. Cela ressemble plus à un jeu vidéo des années 90 ou à un stéréogramme si vous le regardez de près, mais dans l’ensemble, l’effet est assez convaincant.

L’audio, quant à lui, adopte une approche similaire. Cela ne ressemble pas beaucoup à une véritable foule de football avec des gens chantant des chansons ou réclamant des explications à l’arbitre, mais cela ajoute un peu plus de dynamisme. Il y a un bourdonnement constant de bruit de fond qui change de volume et d’excitation en fonction de l’action, et vous obtenez toujours la libération d’une foule rugissant chaque fois qu’il y a un but.

L’illusion est inévitablement brisée de temps en temps. La foule virtuelle n’apparaît que sous l’angle de la caméra de diffusion principale, par exemple, et bien que les opérateurs de caméra utilisent un angle légèrement élevé pour les gros plans des joueurs afin de ne pas montrer la foule, c’est inévitable dans certaines autres situations. Des caméras grand angle montées sur les poteaux de but, ainsi que diverses prises de vue aériennes, révèlent parfois le manque de foule.

Enfin, si le championnat espagnol reprend dans un contexte lourd et devant des tribunes vides, le championnat pourrait bien s’achever avec des spectateurs dans les gradins.



« La possibilité de réactiver l’option du retour du public existe », a fait savoir la Liga, qui suivra bien évidemment les règles des autorités compétentes dans un tel processus qui dépend de l’évolution de la pandémie.