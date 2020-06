Facebook va vous avertir si vous partagez de vieux articles sur le réseau social

Facebook souhaite éviter la propagation des vieux articles. Pour cela, le site va vous avertir si vous partagez des articles trop anciens.

Facebook suit l’exemple de Twitter en lançant une nouvelle fonctionnalité conçue pour aider les gens à prendre des décisions plus éclairées sur les informations qu’ils partagent avec leur famille et leurs amis. Comme la fonctionnalité de Twitter, les utilisateurs de Facebook peuvent ignorer la notification et continuer à partager un lien s’ils le souhaitent.

Jeudi, le géant des réseaux sociaux a déclaré qu’il commençait à déployer un système de notification qui avertirait les gens lorsqu’ils s’apprêtent à partager un article vieux de plus de 90 jours.

John Hegeman, vice-président du Fil d’actualité et des Stories chez Facebook, a déclaré que les recherches internes menées au cours des derniers mois ont montré que la rapidité d’un article est importante pour aider les gens à déterminer ce qu’ils doivent lire, faire confiance et partager.

Les éditeurs se seraient également déclarés préoccupés par le fait que des articles plus anciens soient partagés sur les réseaux sociaux comme actuels, ce qui pourrait «mal interpréter l’état des événements actuels». Certains éditeurs ont même pris les choses en main, a déclaré Facebook, en étiquetant bien en évidence les histoires plus anciennes afin de les empêcher d’être utilisées de manière trompeuse.

Plus tôt ce mois-ci, Twitter a annoncé une fonction quelque peu similaire pour Android qui produira une notification vous demandant si vous souhaitez lire un article avant de le publier. Selon Twitter, l’invite est générée lorsque vous n’avez pas encore ouvert le lien via Twitter, pas via d’autres plateformes.

Il semble que ces deux problèmes pourraient être résolus du côté de l’utilisateur final simplement en prenant un moment pour vérifier la date d’un article avant de le lire. La date de publication est presque universellement répertoriée en haut d’un morceau juste en dessous du titre ou sur le côté selon la mise en page du site.