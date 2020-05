Une suite du film Sonic est en préparation

La Paramount et Sega ont confirmé qu’une suite de « Sonic, le film » était en préparation.

Une suite du film Sonic the Hedgehog est en cours de développement, comme l’a rapporté pour la première fois le site Variety. On ne sait pas quand le film pourrait sortir, mais le réalisateur de Sonic the Hedgehog Jeff Fowler et les scénaristes Pat Casey et Josh Miller reviennent tous pour cette suite.

Fowler a confirmé qu’il serait de retour derrière la caméra sur Twitter.

ROUND TWO WITH THE BLUE!! 🤟💙https://t.co/YTabuZy08C — Jeff Fowler (@fowltown) May 28, 2020

Sonic the Hedgehog a été un succès pour Paramount, générant plus de 70 millions de dollars au cours de ses quatre premiers jours dans les salles de cinéma en février. Au total, le film a rapporté plus de 306 millions de dollars dans le monde, selon Mojo, pour un budget de 85 millions de dollars. Cependant, le film a initialement suscité une certaine controverse en raison du design du personnage.

Le premier design de la représentation « Live » de Sonic était étrangement (horriblement) humaine. Le contrecoup du look était suffisamment fort pour que Paramount retarde le premier film de novembre à février pour corriger l’apparence de Sonic. Le design final de Sonic était beaucoup mieux, rappelant son look emblématique des jeux vidéo de la franchise.

Du côté du casting, il n’y a pour le moment aucune certitude. Dans la version originale, Ben Schwartz prêtait sa voix au hérisson, tandis que James Marsden jouait son meilleur ami, Tom. Le méchant Dr. Robotnik était campé par Jim Carrey. On ne sait pas encore si les acteurs reprendront leurs rôles respectifs.

De plus, aucune date de début de tournage n’a également été avancée.