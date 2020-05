Twitter vous permet désormais de planifier des tweets

Twitter propose une nouvelle fonction depuis son interface Web qui vous permet désormais de planifier des tweets.

Twitter annonce que vous pouvez désormais planifier des tweets directement depuis l’application Web principale. Lorsque vous rédigez un tweet, vous devriez voir une petite icône de calendrier sur la rangée inférieure d’icônes au bas de la fenêtre de composition. Cliquez dessus et vous pouvez spécifier quand vous souhaitez que votre tweet soit envoyé.

Twitter avait initialement déclaré qu’il « expérimentait » la fonctionnalité en novembre dernier, et si vous n’aviez pas accès à cette expérience, vous deviez utiliser Tweetdeck ou un autre service tiers qui prend en charge la fonctionnalité si vous souhaitez planifier des tweets.

Twitter indique que vous pouvez également enregistrer des brouillons de tweets dans l’application Web. Cependant, selon Twitter, les brouillons que vous écrivez sur l’application Web ne seront synchronisés qu’avec d’autres instances de l’application Web, ce qui signifie que les brouillons écrits dans l’application mobile de Twitter ne seront pas synchronisés avec le Web.

Voici une vidéo de Twitter montrant comment la planification et l’enregistrement d’un brouillon de tweet fonctionnent:

Not quite ready to send that Tweet? Now on https://t.co/fuPJa36kt0 you can save it as a draft or schedule it to send at a specific time –– all from the Tweet composer! pic.twitter.com/d89ESgVZal

— Twitter Support (@TwitterSupport) May 28, 2020