Torsus Praetorian : le premier bus tout-terrain au monde

Voici le premier bus 4×4 tout-terrain au monde à avoir remporté le Red Dot Design Award. Son nom, le Torsus Praetorian.

Ne laissez pas la peinture jaune vous tromper. Le Torsus Praetorian ressemble peut être à un bus scolaire amplifié, mais il est bien équipé pour faire de la viande hachée à partir d’un terrain accidenté et inhospitalier. Selon le constructeur automobile basé en République tchèque, l’indomptable Torsus Praetorian a récemment reçu le Red Dot Award 2020 dans la catégorie Product Design. Conçu en partenariat avec Werkemotion, le Praetorian est également le premier bus tout-terrain 4×4 au monde.

Certes, l’engin est un peu exagéré pour déposer les enfants à l’école. Mais ce tout-terrain inconditionnel a été conçu pour transporter jusqu’à 35 passagers (et équipements) dans les conditions routières les plus difficiles. Cela commence par un châssis de camion TGM robuste signé MAN, permettant au Praetorian d’avoir une garde au sol impressionnante de 400 mm. Le bus est également équipé de ressorts à lames paraboliques avant et arrière, d’une direction assistée et d’un réservoir de carburant de 66 gallons.

Le Torsus Praetorian est propulsé par un moulin diesel MAN de 6,9 ​​litres développant 240 chevaux et un couple gargantuesque de 925 Nm. La puissance est transférée aux quatre roues grâce à une boîte de vitesses semi-automatique MAN avec différentiels verrouillables, permettant à ce bus monstre de grimper littéralement au-dessus des montagnes. Équipé de roues tout terrain à 10 trous et de pneus tout terrain Michelin, aucun autre bus ne peut passer outre des rochers, du gravier, de la neige et de la boue comme celui-ci.

Chaque centimètre du Torus Praetorian est construit pour une résistance maximale. Le châssis est construit en fibre de verre tandis que toutes les surfaces extérieures sont recouvertes d’un revêtement de qualité balistique Line-X pour offrir une protection maximale contre les éraflures, les rayures et la corrosion. Et même s’il a un comportement tout conquérant, le bus a un intérieur chaleureux et confortable.

Le conducteur a un siège pneumatique et une caméra de recul. Pendant ce temps, les 35 sièges passagers sont équipés de ceintures de sécurité à 3 points. La climatisation centrale est standard avec une porte automatique (avec marches automatiques), des fenêtres teintées, un plancher renforcé et un système de divertissement DVD. Bien sûr, ce bus est hautement personnalisable et peut être équipé de presque tout, y compris l’évier de cuisine.

Le meilleur de tous, le Praetorian est disponible dans diverses configurations, y compris un bus minier, un camion de pompier, un overlander, un véhicule de police ou une version utilitaire parmi beaucoup d’autres. Torsus n’a pas divulgué les prix, mais un petit oiseau nous a dit qu’un bus Praetorian standard commence à environ 154 000 $.