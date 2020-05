Sony dévoile le label PlayStation Studios et sa cinématique officielle

Sony vient de dévoiler le label PlayStation Studios, une marque sous laquelle on retrouvera toutes les exclusivités de Sony PlayStation.

Rien ne va mieux avec une nouvelle console qu’une nouvelle animation de marque. Bien que nous ne sachions pas encore à quoi ressemblera l’écran de démarrage de la PlayStation 5, Sony vient de dévoiler la nouvelle marque des PlayStation Studios. La cinématique apparaîtra au démarrage de toutes les exclusivités PlayStation.

Les jeux de tous les studios de développement PlayStation appartenant à Sony auront un nouveau logo animé. Sony a révélé que tous ses développeurs produisant du contenu PS4 et PS5 relèveront désormais de la marque « PlayStation Studios ». La société a montré le nouvel écran de démarrage qui apparaîtra sur tous les nouveaux titres provenant de la maison de production.

L’animation a une ressemblance passagère avec la séquence d’ouverture de Marvel Studios. Les personnages PlayStation emblématiques apparaissent dans des symboles flottants brillants qui se fondent dans le triangle, cercle, croix, logo encore plus emblématique, qui se transforme ensuite en chapiteau PlayStation Studios. Même la mélodie qui l’accompagne a un air similaire à l’intro de Marvel avec un soupçon de la musique de l’écran de démarrage PlayStation à la fin.

La séquence n’est que l’une des nombreuses que Sony prévoit d’utiliser dans son marketing.



« Il existe différentes animations, plus courtes, qui existeront dans les bandes-annonces … Elles existeront dans la publicité », a déclaré Eric Lempel, vice-président directeur du marketing de Sony, à GamesIndustry.biz. « Ce sera dans tous les autres actifs créatifs, tels que le packaging du jeu et les disques de jeu eux-mêmes. »

Bien que la nouvelle marque représentera également de nouveaux jeux PlayStation 4, Lempel a déclaré qu’elle ne serait pas prête pour la sortie de The Last of Us Part II et Ghost of Tsushima qui devraient sortir cet été. Le logo fera officiellement ses débuts avec le lancement de la PlayStation 5 au cours de la fin d’année, qui, selon les rumeurs, pourrait avoir lieu dès octobre.