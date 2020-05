Les pages des chaînes de Twitch font peau neuve

Twitch réorganise les pages des chaînes afin de proposer une personnalisation sur les chaînes des streamers.

Twitch fait peau neuve… en quelque sorte. À partir d’aujourd’hui, vous verrez les pages de chaîne de la plateforme subissent un petit lifting. Les streamers auront désormais bien plus de contrôle sur l’apparence de leur chaîne lorsqu’elle est hors ligne, avec une page d’accueil plus personnalisable, des bandes-annonces de chaînes, etc. Les changements ont été annoncés pour la première fois au Twitchcon de l’an dernier à San Diego, et ils sont finalement déployés aujourd’hui.

La partie la plus cool du nouveau design est probablement le nouveau calendrier de stream présent, car il permet de voir très facilement quand aura lieu le prochain live planifié d’une chaîne, mais aussi parce qu’il permet de voir Twitch plus en phase avec l’expérience que l’on a lorsqu’on regarde la télévision. Vous savez maintenant quand votre streamer préféré prévoit de diffuser ses parties que vous aimez ou quand il reçoit des invités. (Et oui: les streamers peuvent activer le mode vacances, car le burn-out peut aussi arrivé aux joueurs.) Les streamers pourront télécharger des bannières personnalisables, une sélection de vidéos et des avatars plus grands.

Le but de la refonte, du moins de notre point de vue, est de rendre Twitch à la fois plus convivial pour les streamers et plus interactif lorsque les streamers eux-mêmes sont hors ligne. Les anciennes pages de chaîne sont plus statiques et ne vous disent pas vraiment de quoi parle un streamer et sa communauté. Pourtant, cela est crucial lorsque vous êtes un streamer en concurrence permanente avec de nombreux autres internautes pour attirer l’attention. Cela permet de résoudre le problème de la découverte de nouvelles choses à regarder sur Twitch, car vous pourrez désormais essayer, en quelque sorte, avant d’acheter.