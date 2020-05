La base d’utilisateurs de Twitter augmente, mais son activité publicitaire est en difficulté

Bien que la base d’utilisateurs de Twitter a augmenté de 24% sur un an, son activité publicitaire est en difficulté.

Twitter dit compter maintenant 166 millions d’utilisateurs actifs par jour, une augmentation de 24% par rapport aux 134 millions qu’il annonçait il y a un an. Le PDG Jack Dorsey a déclaré aux investisseurs lors d’une conférence téléphonique que « pour la première fois dans l’histoire, le monde entier se concentre sur comment résoudre un problème mondial. […] Les gens se tournent vers Twitter pour rester informés, partager des solutions et de demander de l’aide et de se soutenir mutuellement, et nous le voyons dans les chiffres. «

Quant à la performance financière de l’entreprise au cours du premier trimestre 2020, la réponse est un peu moins impressionnante. Les revenus totaux de Twitter pour cette période se sont élevés à 808 millions de dollars, et bien qu’il s’agisse d’une augmentation de 3% d’une année sur l’autre, ils sont principalement constitués de revenus publicitaires.

Revenue was $808 million in Q1, up 3% y/y, reflecting a strong start that was impacted by widespread economic disruption related to COVID-19 in March. Reduced expenses allowed us to partially offset the revenue shortfall, resulting in an operating loss of $7 million. $TWTR — Twitter Investor Relations (@TwitterIR) April 30, 2020

Ce n’est un secret pour personne que les dépenses publicitaires ont pris un coup important à partir de mars, ce qui a affecté Google, Facebook (et essentiellement toutes les autres sociétés qui dépendent des revenus publicitaires), même si les deux sociétés ont vu une augmentation considérable du trafic Web global.

Pour Twitter, les revenus publicitaires ont baissé d’environ 27% en glissement annuel au cours des trois semaines du 11 au 31 mars. Sur une note positive, la société a réussi à compenser une partie de cette baisse en réduisant les coûts. La perte d’exploitation pour ces trois mois était de 7 millions de dollars, ce qui signifie qu’il s’agissait du premier trimestre non rentable des deux dernières années. Et bien que la société n’ait pas fourni de conseils pour les trimestres à venir, elle a expliqué qu’elle avait l’intention de limiter les pertes en ralentissant l’embauche, en réduisant les budgets pour le développement de produits et en octroyant des postes d’utilisateurs aux chercheurs et aux spécialistes du marketing.

Twitter avait précédemment promis de travailler sur l’ajout de fonctionnalités à un rythme accéléré en 2020, notamment les tweets éphémères et des réactions emoji pour les messages directs. Désormais, ces plans seront probablement retardés car la société affirme qu’elle se concentrera sur l’amélioration de ses produits publicitaires pour « augmenter notre marché adressable, avec plus d’accès à la demande publicitaire qui pourrait être plus résiliente en cas de ralentissement économique ».

Dans des nouvelles connexes, Twitter plus tôt ce mois-ci a élargi les directives sur les «activités nuisibles» pour protéger la conversation publique sur sa plate-forme et a révisé sa stratégie de lutte contre la désinformation. En seulement un mois, la société a dû supprimer plus de 1 100 tweets contenant du contenu préjudiciable et trompeur, après que son système automatisé a détecté 1,5 million de comptes qui visaient des discussions manipulatrices.