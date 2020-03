Microsoft atteint son objectif de 1 milliard d’appareils sous Windows 10

Microsoft a enfin atteint son objectif initial de 1 milliard d’appareils tournant sous son OS Windows 10.

Microsoft révèle aujourd’hui qu’un milliard de machines actives exécutent désormais Windows 10. « Aujourd’hui, nous sommes ravis d’annoncer que plus d’un milliard de personnes ont choisi Windows 10 dans 200 pays, ce qui se traduit par plus d’un milliard d’appareils Windows 10 actifs », a déclaré Yusuf Mehdi. , Vice-président de la société Modern Life de Microsoft et du groupe Search & Devices. « Nous ne pourrions être plus reconnaissants envers nos clients, partenaires et employés de nous avoir aidés à arriver ici. »

Ce nombre inclut les PC, les ordinateurs portables, les consoles Xbox One et les appareils HoloLens sous le dernier système d’exploitation de Microsoft. Cela signifie que Microsoft a maintenant atteint son objectif initial d’un milliard d’appareils fonctionnant sous Windows 10, bien que deux ans plus tard que prévu. Microsoft révèle également qu’il dispose désormais de 17,8 millions de testeurs pour son programme Windows Insider.

Microsoft avait prévu de faire fonctionner Windows 10 sur un milliard d’appareils dans les trois ans suivant sa sortie, mais la société a prolongé ce délai après que Windows Phone n’a pas réussi à concurrencer iOS et Android. Cet exploit survient moins de cinq ans après la sortie d’origine et moins de six mois après que Microsoft a atteint 900 millions d’appareils sous Windows 10.

Windows 10 est désormais «le seul système d’exploitation au cœur de plus de 80 000 modèles et configurations de différents ordinateurs portables et 2-en-1 de plus de 1 000 fabricants différents», révèle Mehdi.

Le nouveau chiffre vient également quelques mois seulement après la fin de la prise en charge de Windows 7. Il est clair que les mises à niveau de Windows 7 des entreprises ont aidé Microsoft à atteindre un milliard d’utilisateurs actifs de Windows 10, et la société a cité ces mises à niveau pour améliorer les performances de Windows dans ses revenus. en janvier. Ces mises à niveau ont également contribué à pousser le marché des PC à sa première année de croissance depuis 2011, les entreprises et les consommateurs recherchant de nouvelles machines.