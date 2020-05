Instagram va (enfin) payer les influenceurs

Instagram partagera ses revenus avec les créateurs pour la première fois grâce à des publicités dans IGTV.

Instagram a dévoilé deux fonctionnalités à venir qui permettront à (certains) créateurs de gagner de l’argent grâce à leur contenu: les badges que les internautes pourront acheter lors des Lives Instagram des créateurs et des publicités sur IGTV.

« Au cours des derniers mois, nous avons vu des créateurs adopter le Live de nouvelles façons, entraînant une augmentation de 70% des vues de février à mars », a écrit Instagram dans un article sur les mises à jour. Il a été remarqué qu’un nombre croissant de spectateurs soutiennent les créateurs avec des commentaires, des likes et des dons sur leurs diffusions en direct pendant la pandémie. La plateforme ajoute donc des badges pour « donner aux fans une autre façon de participer et de montrer leur fidélité ».

Les internautes qui achètent un badge verront celui-ci apparaître à côté de leur nom d’utilisateur lorsqu’ils commentent dans le fil du créateur. Les créateurs recevront de l’argent de leurs achats et auront accès à une liste complète de tous ceux qui ont acheté un badge pour leur compte. (La fonction semble très similaire aux fonctionnalités déjà présentes sur des plateformes comme YouTube, Twitch et Mixer, qui permettent toutes aux utilisateurs de dépenser une somme d’argent spécifique pour se rendre plus visibles aux créateurs et aux autres spectateurs.)

On ne sait pas si les badges seront disponibles pour les mêmes prix définis sur tous les comptes, ou si les créateurs individuels pourront fixer leurs propres prix. On ne sait pas non plus quelle marge les créateurs en retireront. Ce que nous savons, c’est que les badges seront hiérarchisés; Les badges Instagram apparaitront sous la forme d’un, deux ou trois cœurs à côté du nom du donateur, le nombre de cœurs correspondant probablement au montant d’argent qu’ils ont donné.

Les badges commenceront à être testés courant juin avec «un petit groupe de créateurs et d’entreprises», a déclaré Instagram. Ils seront diffusés au cours des deux prochains mois auprès des téléspectateurs aux États-Unis, au Brésil, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Italie, en Turquie, en Espagne et au Mexique.

Le programme partenaire d’Instagram lancé

Instagram a également révélé que les publicités et les revenus publicitaires arrivent sur IGTV.

En février, la plateforme a confirmé qu’elle était en train de mettre en place un programme de partenariat pour permettre à ce qu’elle appelait des «créateurs émergents» de profiter des publicités diffusées sur leur contenu IGTV. Cette révélation était la première lueur de possibilité que les créateurs puissent enfin avoir des sources intégrées pour profiter de leur contenu IGTV, plutôt que d’avoir à s’appuyer sur des accords de marque pour rapporter de l’argent.

Maintenant, Instagram a déclaré qu’au cours de la première semaine de juin, « un petit groupe de créateurs » aux États-Unis commencerait à tirer des revenus des publicités allant jusqu’à 15 secondes.

«IGTV est devenu un lieu puissant pour les créateurs pour se connecter plus profondément avec leurs fans, piloter de nouveaux projets et partager leurs vies et leurs talents. Avec les publicités IGTV, ils ont une autre nouvelle façon de gagner de l’argent avec le contenu qu’ils travaillent si dur à produire », a écrit Instagram. Il a ajouté qu’il testera différentes options, telles que la possibilité d’ignorer une annonce, tout au long de cette année, et qu’il vise à faire d’IGTV « un espace publicitaire efficace et sans danger pour la marque ».

Instagram n’a pas mentionné exactement quel pourcentage des revenus publicitaires ira aux créateurs du programme partenaire, mais un rapport Bloomberg de mars a suggéré qu’ils recevraient 55%, les 45% restants allant à Instagram.

La société prévoit d’étendre son programme de partenaires « lentement au fil du temps à mesure que nous améliorons l’expérience ».

Justin Osofsky, COO d’Instagram, a déclaré que la plateforme ajoute ces options de monétisation parce qu’elles sont « cruciales pour soutenir tous les créateurs sur Instagram, des stars numériques émergentes aux artistes établis et tout le reste ».