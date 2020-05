Il s’incruste dans les visioconférences pro de sa femme

Pour embarrasser sa femme, une homme a décidé de se déguiser en Batman ou en Power Ranger afin de photobomber ses visioconférences.

La quarantaine liée au coronavirus a contraint de nombreuses personnes à convertir leurs salles à manger en bureaux. Donc, si vous et votre moitié travaillez tous les deux à domicile, félicitations. Vous avez maintenant un nouveau collègue. Ajoutez à cela la bêtise qui vient d’être enfermé à la maison pendant des mois, et vous avez une situation potentiellement hilarante entre les mains : c’est exactement ce qui est arrivé à Cara Fields. Elle partage un espace avec son mari Matt alors qu’ils travaillent tous les deux à la maison, et il a trouvé un nouveau passe-temps; il photobombe désormais ses conférences pro sur Zoom.

La blague est subtile, mais c’est ce fait qui la rend encore plus drôle. Quand il est temps pour Cara d’avoir une réunion virtuelle, son mari revêt une nouvelle tenue idiote et continue son travail comme d’habitude. Parfois, c’est Batman. D’autres fois, il est Charlie (de Où est Charlie ?) ou un cow-boy. Peu importe qui Matt choisit d’être, ça fait toujours rire … mais pas de Cara (au début). «Les collègues avec qui je parle le voient toujours avant moi», écrit-elle sur Linkedin. « Jamais un moment ennuyeux dans ce ménage! »

Faites défiler vers le bas pour voir une partie du photobombing amusant que Matt a fait jusqu’à présent. Selon Cara, des amis lui envoient de nouveaux costumes à porter!