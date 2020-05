Comment configurer un nouvel Android ?

Vous venez d’acheter un tout nouveau téléphone Android? Laissez-nous vous expliquer comment le configurer.

Android est le système d’exploitation le plus populaire pour les smartphones dans le monde, et il est peu probable que cela change de sitôt. Donc, si vous achetez un nouveau téléphone, statistiquement parlant, il s’agit probablement d’un modèle Android. Et, en général, c’est une bonne chose: Android est l’une des options de système d’exploitation mobile les plus polyvalentes et intuitives sur le marché.

Dans le même temps, la nature ouverte d’Android signifie que la configuration de votre téléphone n’est pas toujours l’étape la plus directe contrairement à l’iPhone. Entre le moment où vous sortez votre téléphone Android de la boîte et votre premier appel téléphonique, vous devrez prendre une série de décisions: quel réseau Wi-Fi utiliser, comment protéger votre téléphone, s’il faut importer votre ancien téléphone paramètres et ainsi de suite.

Le processus de configuration sur Android est assez simple, mais si vous vous demandez comment affiner les options à votre disposition, suivez notre guide étape par étape. Et rappelez-vous: vous pouvez toujours réinitialiser et réessayer.

Avant de comment la configuration de votre Android

Gardez à l’esprit que chaque téléphone Android est légèrement différent de tous les autres, et les fabricants ajoutent souvent leurs propres étapes à la configuration. Par souci de simplicité, les étapes répertoriées ici couvrent Android stock (ce que vous obtiendrez avec un Google Pixel 2), avec quelques sections supplémentaires sur les étapes spécifiques à Samsung pour les smartphones Galaxy. Ne vous inquiétez pas si le processus est légèrement différent; suivez simplement les instructions et votre téléphone vous guidera à travers le reste.

Lors de la configuration de votre téléphone, vous verrez parfois des écrans qui vous demandent d’accepter les conditions générales, ou vous pouvez simplement cliquer sur Suivant pour avancer. Si vous voyez l’un de ces écrans, suivez simplement les instructions et cliquez dessus; aucune prise de décision réelle n’est requise de votre part.

Si possible, vous devez garder votre ancien téléphone jusqu’à la fin de la configuration. De cette façon, vous pouvez transférer automatiquement tous vos comptes et applications. Quoi que vous fassiez, assurez-vous de retirer votre carte SIM de votre ancien téléphone si vous prévoyez de conserver le même opérateur sans fil et le même numéro de téléphone.

1. Insérez votre carte SIM.

Que vous recommenciez avec un nouveau numéro de téléphone ou que vous transfériez votre ancien, vous devrez insérer une carte SIM dans le téléphone. (Si vous achetez un téléphone neuf directement auprès d’un opérateur sans fil, l’appareil peut être livré avec une carte SIM préinstallée; dans ce cas, demandez à un employé du magasin s’il est plus facile d’utiliser l’ancienne ou la nouvelle carte.) Consultez votre nouveau téléphone manuel d’instructions pour savoir comment sortir la fente SIM, puis insérez votre carte dans la configuration correcte. Mais ne vous inquiétez pas; si elle n’est pas dans la bonne position, vous le saurez tout de suite, car elle tombera.

2. Connectez-vous à un réseau Wi-Fi.

Cette étape n’est pas strictement nécessaire, mais étant donné que la mise en service du téléphone prendra au moins quelques centaines de mégaoctets d’informations, il vaut mieux ne pas gaspiller vos précieuses données mobiles. Utilisez plutôt une connexion Wi-Fi. Choisissez votre réseau, entrez votre mot de passe, vous connaissez la démarche.

3. Importez vos données de sauvegarde – ou pas.

Il y a quelque chose à dire pour prendre un nouveau départ avec votre nouveau téléphone, mais il est indéniable qu’il est beaucoup plus facile de démarrer avec vos comptes déjà configurés, vos SMS enregistrés et vos photos en place. Il est beaucoup plus propre et plus simple de recommencer à zéro, auquel cas vous devez sélectionner « Configurer comme nouveau ». Mais si vous préférez transférer des données, vous avez quelques options.



Sélectionnez une sauvegarde: le Pixel 2 vous permet de transférer des données via un câble spécialisé; tout le monde devra transférer des données sans fil. Certains téléphones vous permettent de transférer des données à partir d’un téléphone Android uniquement; d’autres offrent également des options pour les sauvegardes dans le cloud et les transferts depuis les iPhone. Quelle que soit l’option que vous choisissez, sélectionnez l’invite appropriée et suivez les instructions à l’écran.

Le scénario le plus courant consiste à transférer des données sans fil à partir d’un autre téléphone Android. Ce processus consiste à utiliser l’application Google sur votre ancien téléphone pour analyser une commande « Configurer mon appareil ». (Vous pouvez le dire à votre téléphone ou le taper; l’application saura où aller à partir de là.) Bien que le processus puisse sembler compliqué, tout ce que vous devez vraiment faire est de suivre les invites sur deux écrans pour faire correspondre les codes et les formes. Si votre nouveau téléphone ne détecte pas votre ancien au début, essayez simplement à nouveau; cela peut prendre quelques tentatives.

4. Connectez-vous à votre compte Google.

Si vous avez chargé une sauvegarde dans votre nouveau téléphone, l’appareil disposera déjà des informations de votre compte Google. Cependant, vous devrez toujours saisir votre mot de passe. Sinon, entrez d’abord votre adresse Gmail. N’oubliez pas: si vous utilisez l’authentification à deux facteurs, vous devrez toujours confirmer votre connexion sur votre ancien appareil. Si vous avez déjà abandonné votre ancien téléphone, demandez un code de sauvegarde par SMS – en supposant que vous ayez conservé votre ancienne carte SIM, bien sûr. (Si les deux options échouent, vous pouvez vérifier votre identité par d’autres moyens sur le site 2FA de Google, mais certaines options sont assez impliquées.)

5. Configurez les options de sécurité d’Android.

Comme de nombreux autres aspects de la configuration, la façon dont vous protégez votre téléphone varie considérablement en fonction du type de combiné dont vous disposez. Le Pixel veut que vous utilisiez un scanner d’empreintes digitales; le Galaxy S9 recommande la technologie de reconnaissance faciale. Vous pouvez choisir le choix par défaut ou configurer une option plus traditionnelle, comme un code PIN ou un mot de passe. Quoi que vous fassiez, je vous recommande de mettre en place une sorte de mesure de sécurité. Vous pouvez toujours programmer votre téléphone pour contourner ces protocoles sur les réseaux de confiance, mais si votre téléphone tombe entre de mauvaises mains, un simple swipe (balayage) sur l’écran n’empêchera personne d’explorer vos données.

6. Activez des services supplémentaires.

À ce stade, votre téléphone vous demandera probablement si vous souhaitez configurer l’Assistant Google activé par la voix. Rien ne vous y oblige, cela ne prend que quelques secondes. Selon le modèle de votre combiné, vous pouvez également choisir certaines applications initiales à installer ou vos préférences pour les notifications. Ne transpirez pas trop cette étape, car vous pouvez toujours revenir en arrière et le faire plus tard.

7. (Facultatif) Suivez le processus de configuration de votre fabricant.

Si vous avez un téléphone Android d’origine (ou un téléphone qui émule Android d’origine), votre processus de configuration se termine ici. Mais si vous avez un téléphone de Samsung, Motorola, HTC ou d’un autre fabricant qui aime mettre sa propre touche à l’OS, vous aurez probablement quelques étapes supplémentaires.

Par exemple, sur les téléphones Samsung, vous devez configurer un compte Samsung, qui vous permettra de personnaliser les options de votre batterie, de créer des dossiers sécurisés, de modifier la taille de la police, d’obtenir des prévisions météorologiques et plus encore. Les téléphones Motorola vous guideront à travers la configuration des commandes gestuelles.

Il n’y a pas de directive unique à donner ici, enregistrez pour remplir toutes les informations que votre téléphone demande et ajustez les options jusqu’à ce que vous trouviez une solution qui vous convient. Et c’est la beauté d’Android, après tout: vous pouvez personnaliser le système d’exploitation comme bon vous semble.