Zoom : sortie de la version 5.0 avec plus de sécurité et de confidentialité

L’entreprise Zoom a publié la mise à jour 5.0 de son logiciel de visioconférence avec plus sécurité et de confidentialité.

Zoom a promis un gel des fonctionnalités de 90 jours pour résoudre les problèmes de confidentialité et de sécurité, et la société tient certaines de ces promesses. Une nouvelle mise à jour Zoom 5.0 est en cours de déploiement aujourd’hui et est conçue pour répondre à certaines des nombreuses plaintes auxquelles Zoom a été confrontée ces dernières semaines. Avec cette nouvelle mise à jour, une icône de sécurité regroupe désormais un certain nombre de fonctions de sécurité de Zoom. Vous pouvez l’utiliser pour verrouiller rapidement les réunions, supprimer des participants et restreindre le partage d’écran et la discussion dans les réunions.

Zoom active également les mots de passe par défaut pour la plupart des clients, et les administrateurs IT peuvent définir la complexité des mots de passe pour les utilisateurs professionnels de Zoom. La fonction de salle d’attente de Zoom est également activée par défaut pour les comptes de base, à licence unique Pro et les comptes pour l’éducation. Cette fonctionnalité permet à un hôte de maintenir les participants dans une salle virtuelle avant qu’ils ne soient autorisés à participer à une réunion.

Beaucoup de ces changements sont des réponses claires au phénomène «Zoombombing», où de petits plaisantins se joignent aux appels Zoom et diffusent du porno ou des vidéos choc. Les paramètres par défaut précédents de Zoom n’encourageaient pas la définition d’un mot de passe pour les réunions et permettaient à tous les participants de partager leur écran.

Zoom améliore également une partie de son cryptage et passe à la norme de cryptage AES 256 bits GCM. Ce n’est toujours pas le chiffrement de bout en bout que Zoom a indiqué à tort avoir mis en œuvre, mais c’est une amélioration pour la transmission des données de réunion. Les clients commerciaux peuvent également contrôler les régions du centre de données qui géreront le trafic de réunion pour leurs réunions Zoom, après que des inquiétudes ont été exprimées quant au fait que certaines réunions étaient acheminées via des serveurs en Chine.

Zoom répond clairement aux problèmes qui ont été soulevés, tout comme il a vu un afflux de millions de nouveaux utilisateurs utilisant son service pendant la nouvelle pandémie de coronavirus. Zoom a rapporté un maximum de 10 millions d’utilisateurs quotidiens en décembre, mais cela a grimpé en flèche à plus de 200 millions de participants aux réunions quotidiennes en mars. Il reste encore des problèmes à résoudre et des améliorations à apporter, mais 20 jours après que le PDG de Zoom, Eric S. Yuan, a promis des changements, nous commençons maintenant à voir exactement comment Zoom réagit.