YouTube plancherait sur un concurrent de TikTok appelé Shorts

YouTube chercherait à venir concurrencer directement l’application TikTok avec un service similaire baptisé “Shorts”.

YouTube était la plateforme a la mode, mais TikTok est arrivé et tout a changé. Maintenant, YouTube cherche à concurrencer directement l’application de contenu court généré par les utilisateurs en lançant apparemment sa propre version appelée «Shorts».

Selon The Information, les courts métrages permettront aux gens de télécharger de brèves vidéos dans un flux à l’intérieur de l’application mobile, un peu comme TikTok, et de profiter de la musique sous licence que YouTube Music a dans son catalogue. Ces chansons peuvent être utilisées dans les vidéos. TikTok fonctionne en laissant les gens choisir parmi une sélection d’audio, de musique et autres, et créer des vidéos en utilisant ces sons. Dylan Byers de MSNBC a ajouté une confirmation supplémentaire sur Twitter peu de temps après la mise en ligne du rapport The Information.

Il suffit de jeter un œil à tout rapport sur l’état du mobile pour voir pourquoi YouTube veut également se faire une place dans ce segment. TikTok a enregistré une croissance de plus de 125% au cours des deux dernières années, selon un rapport publié en janvier par App Annie. L’application compte des centaines de millions d’utilisateurs et est une force culturelle. The Information indique que TikTok a enregistré environ 842 millions de téléchargements pour la première fois depuis les magasins d’applications d’Apple et de Google au cours des 12 derniers mois, soit une augmentation de 15% d’une année sur l’autre.

Ce n’est pas la première fois que YouTube développe sa propre version d’une fonctionnalité populaire sur une autre plateforme sociale. YouTube a également apporté sa version d’Instagram Stories sur le site. Compte tenu de sa base d’utilisateurs massive (plus de 2 milliards d’utilisateurs actifs par mois) et de ses accords de licence de musique profonde, la création d’une version de TikTok n’est pas surprenante. Facebook a également développé sa propre version de TikTok, Lasso, qu’ils ont testé tranquillement sur des marchés comme le Brésil.