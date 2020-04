Asus dévoile le ROG Zephyrus Duo 15, un ordinateur portable gaming à double écran

Asus a officialisé son nouvel ordinateur à destination des gamers, le ROG Zephyrus Duo 15, un ordinateur portable à double écran.

Les ordinateurs portables à double écran ne sont pas un phénomène nouveau; Asus a déjà des produits dans cette catégorie avec ses machines ZenBook Pro Duo. Maintenant, la société a révélé ce qu’elle appelle le premier ordinateur portable de jeu avec deux écrans: le ROG Zephyrus Duo 15.

Bien que le ZenBook Pro 14 a séduit le public, le petit et deuxième écran n’a pas beaucoup ajouté à l’expérience globale. Asus a réorganisé le design avec le ZenBook Pro Duo, qui a augmenté la taille et la résolution du deuxième écran et l’a déplacé au-dessus du clavier.

Le ROG Zephyrus Duo 15 suit un design similaire à celui du Pro Duo, mais étant de la marque ROG d’Asus, il s’adresse solidement aux joueurs. L’écran principal de 15 pouces est un panneau 1920 x 1080 300Hz, mais il existe également une option 4K 60Hz qui devrait plaire aux créateurs, grâce à sa couverture à 100% de l’espace colorimétrique Adobe RVB.

Le deuxième écran, appelé ScreenPad Plus, est un écran tactile mat de 14,1 pouces à 60 Hz (3840 x 1100) qui peut être incliné à 13 degrés pour se placer dans le champ de vision de l’utilisateur. Élever l’écran améliore également la circulation de l’air autour de l’ordinateur portable, selon Asus.

Comme avec ses précédents produits à double écran, le deuxième écran peut être utilisé pour exécuter des programmes, tels que Twitch ou Discord, pendant que vous jouez. Il peut également afficher des informations supplémentaires, des minicartes ou des capacités de personnage, dans les jeux pris en charge. Asus travaille avec Techland pour ajouter des fonctionnalités pour Dying Light 2, et la société affirme qu’elle s’est associée à d’autres développeurs pour s’assurer que leurs jeux utilisent le ScreenPad Plus.

Il existe de nombreuses options de connectivité sur le Zephyrus Duo 15: un port USB-C 3.2 (prise en charge Thunderbolt 3), deux ports USB 3.2, HDMI, deux ports 3,5 mm et un port Ethernet de taille standard.

Comme vous pouvez vous y attendre, le Zephyrus Duo 15 a des composants internes costauds. Le modèle 4K le plus cher comprend un Core i9-10980HK, 32 Go de RAM, 2 To de stockage (RAID) et un RTX 2080 Super. Il sera disponible le 1er juin pour 3 699,99 $.

Ceux qui préfèrent un ordinateur portable 300 Hz 1080p ont deux choix: un Core i9-10980HK, RTX 2080 Super, 16 Go de RAM et 1 To de stockage PCIe pour 3 499 $; ou un Core i7-10875H, RTX 2070 Super, 32 Go de RAM et 2 To de stockage (RAID) pour 2999 $. Les deux versions arriveront le 29 juin aux USA

Pour les clients potentiels, de prix encore et on parle d’une disponibilité pour le second trimestre 202..

Le Zephyrus Duo 15 est le flagship des nouveaux ordinateurs portables de jeu Asus, dotés de puces Intel de 10e génération de la série H et des super GPU RTX de Nvidia. Ils comprennent un Zephyrus S17, un Zephyrus S15 et un Zephyrus M15, le nouveau ROG Strix Scar 15 et 17 et un nouveau ROG Strix G15 et G17. Ils utilisent également Thermal Grizzly Liquid Metal, qui est plus conducteur que la pâte thermique ordinaire et qui dissipe mieux la chaleur.