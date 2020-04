Un brevet d’Apple laisse penser que les futures Apple Watch pourraient peut-être avertir les nageurs des requins à proximité.

Les requins et l’Apple Watch sont très populaires parmi les nageurs pour leurs propres raisons, et si Cupertino va jusqu’au bout de son idée, un futur modèle de la smartwatch pourrait arriver avec des capteurs afin de détecter les requins et surveiller la santé des utilisateurs dans des environnements sous-marins.

Un brevet déposé par Apple en 2016 et publié récemment par l’USPTO révèle que l’Apple Watch pourrait bientôt obtenir plus de capacités liées à la santé, en plus de l’ECG et de la fonction de détection de chute ajoutée dans les modèles récents.

La série 6 du populaire portable devrait déjà apporter une meilleure résistance à l’eau et pourrait également comporter une multitude de nouveaux capteurs pour surveiller la transpiration des nageurs et les niveaux de pH de la sueur, comme décrit dans le brevet.

Fait intéressant, il note également que le « moteur du capteur » de l’Apple Watch pourra déclencher des notifications basées sur l’environnement de l’utilisateur pour les avertir des riptides ou lorsque des prédateurs dangereux « tels que des requins » sont dans les parages.

Le brevet d’Apple suggère également que la montre comprendra des capteurs dans le bracelet, tandis que son boîtier se composera d’une petite ouverture menant à une cavité pour retenir l’eau. La quantité de liquide sera ensuite utilisée conjointement avec les données d’autres capteurs pour déterminer le type type d’eau (piscine, lac, océan, etc.) dans lequel se trouve l’utilisateur.

Les capteurs, répartis sur trois couches (primaire, secondaire et tertiaire) seront également capables de détecter des produits chimiques et des agents pathogènes dans l’eau, en fonction de son type, et de notifier à l’utilisateur « toute information pertinente » une fois que les données auront été traitées par le système de détection d’eau du gadget.

Contrairement à l’iPhone, dont certains pourraient dire qu’il a atteint un sommet en termes d’innovation, Apple semble trouver beaucoup de possibilités d’amélioration avec l’Apple Watch et fait régulièrement progresser le portable à chaque génération pour le rendre plus utile dans la vie quotidienne. Le seul inconvénient apparent à cela, comme pour les autres produits Apple, sera le prix d’entrée en constante augmentation.