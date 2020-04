Google baisse la qualité par défaut de ses caméras Nest pour libérer de la bande-passante

Après Netflix, Amazon, ou bien encore Facebook, Google diminue la qualité vidéo par défaut de ses caméras Nest pour libérer de la bande-passante.

Google a annoncé qu’il réduirait temporairement la qualité des vidéos capturées par ses caméras Nest pour aider à libérer de la bande-passante. Avec une grande partie du monde actuellement en confinement, plus de personnes utilisent des appareils connectés à Internet que jamais auparavant, et les réseaux gémissent sous la pression.

« En réponse aux problèmes de la communauté causés par le COVID-19, nous ajustons temporairement la qualité et la bande passante de votre caméra afin de conserver les ressources Internet », a écrit Google dans un e-mail aux clients Nest. « Avec autant de personnes travaillant et fréquentant l’école depuis leur domicile, nous étendons nos ressources comme jamais auparavant, y compris Internet. »

Aux États-Unis, les utilisateurs de Nest qui ont ajusté les paramètres de qualité et de bande passante de leurs caméras Nest à une valeur supérieure à celle par défaut les feront restaurer par défaut par Google au cours des prochains jours. S’ils sont définis plus bas que la valeur par défaut, rien ne changera et aucun autre paramètre ne sera modifié.

Google réduira également la résolution des diaporamas photo sur les écrans intelligents Nest et les Chromecasts.

Les utilisateurs seront informés par l’application Nest lorsque le changement entrera en vigueur. Ce n’est pas obligatoire. En effet, les clients peuvent rétablir manuellement les paramètres ci-dessus par défaut s’ils le souhaitent.

Google a déclaré qu’une fois la pression sur les réseaux atténuée, les paramètres reviendraient à ce qu’ils étaient auparavant, en supposant que les utilisateurs ne le font pas eux-mêmes en premier.

Le mois dernier, Google a réduit la qualité vidéo standard de YouTube pour tenter de réduire la congestion du réseau. Amazon, Apple et Netflix ont également réduit leur qualité vidéo en Europe.