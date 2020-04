Le LG Velvet devrait être présenté le 7 mai

LG a annoncé que son futur LG Velvet sera dévoilé le 7 mai 2020, à l’occasion d’une présentation en ligne.

Le prochain téléphone Velvet de LG s’annonce comme un retour élégant pour l’entreprise. Heureusement, les fans n’ont plus que quelques jours à attendre pour que l’appareil soit dévoilé lors de l’événement en ligne de LG le 7 mai.

Nous savons que LG a prévu une actualisation du design de ses smartphones, dont le plus notable est l’élément « Raindrop » pour les caméras arrière et une esthétique globale minimaliste. Ces éléments seront pris en compte avec le prochain téléphone « Velvet » de la société, teasé il y a quelques jours et dont certains clichés révélent à peu près à quoi ressemblera le téléphone.

Les spécifications, cependant, ont été globalement gardées secrètes, à l’exception du SoC Qualcomm 765 5G qui est mentionné dans la bande-annonce ci-dessus. Cela signifie que LG n’a pas pris la direction » full flagship » avec le SoC de Qualcomm pour le Velvet, ce qui laisse supposer également la possibilité d’une future variante « Pro » ou « Plus » qui utilise la puce 865, sur la base de résultats tels que le réception initiale du marché pour le modèle de base.

D’autres détails confirmés du Velvet sont ses quatre options de couleur (vert, rose orangé, noir et blanc) ainsi qu’une prise audio 3,5 mm, dont la présence indique que les DAC bien connus de LG pourraient potentiellement être une fonctionnalité continue pour les audiophiles.

En outre, le téléphone serait équipé d’un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran et de haut-parleurs stéréo, couplés à un son alimenté par l’intelligence artificielle. LG offrirait également une prise en charge de la charge sans fil, aux côtés d’une charge filaire rapide. En outre, les dimensions seraient 167,1 x 74 x 7,85 mm, pour un poids estimé à 180 grammes.

Nous connaîtrons le prix du téléphone, la disponibilité générale et les spécifications restantes lors de l’événement de présention en ligne de l’entreprise.