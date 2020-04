Le bureau vous manque ? Ce site Web recrée les sons typiques que l’on entend au travail. Photocopieurs et chaises qui grincent, ils sont tous là.

Le travail à domicile a certainement ses avantages, mais être isolé et éloigné de ses collègues peut conduire à la solitude et même à la dépression. Pour aider à atténuer ces sentiments, un site Web recrée les sons d’un bureau typique.

Selon The Verge, imisstheoffice.eu vous permet de ressentir les bruits familiers à la plupart des employés de bureau. Appuyez sur Play en bas à gauche de l’écran pour commencer et vous entendrez le son des téléphones qui sonnent, du refroidisseur d’eau, des conversations, etc. Il y a même une table de ping-pong.

Le site permet également aux visiteurs de sélectionner le nombre de «collègues» se promenant dans ce bureau virtuel. Choisir un seul rend tout plus silencieux, naturellement, tandis que ceux habitués à un environnement plus bruyant peuvent le pousser jusqu’à dix.

Si, pour une raison quelconque, vous êtes déjà nostalgique de sons de bureau spécifiques, le site vous permet de cliquer sur des objets pour les entendre. Sélectionnez le photocopieur pour certains vrombissements et bips; cliquez sur une personne pour entendre un sifflement, un bourdonnement ou une conversation indiscernable; ou choisissez le refroidisseur d’eau pour ce qui ressemble à quelqu’un qui urine.

Le site est l’œuvre de Kids Creative Agency, qui est décrit comme «dédié à rendre les organisations plus agiles et innovantes en concevant la bonne culture».

Alors que certains seront heureux de travailler à domicile en cette période de confinement, ceux qui l’ont fait pendant des années peuvent attester de certains éléments négatifs. Pour les personnes qui commencent à manquer leurs collègues et le sentiment d’être dans un lieu de travail très fréquenté, dans ce cas, le site peut être d’une certaine utilité.