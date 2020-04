Facebook ajoute un mode silencieux à son application

L’application Facebook hérite d’une nouvelle version qui est dotée d’un mode silencieux afin de faire une pause.

Les inquiétudes selon lesquelles les réseaux sociaux ne sont pas bons pour notre santé mentale ne sont pas nouvelles, et avec beaucoup d’entre nous confinés chez nous, nous passons encore plus de temps sur les applications. Pour aider les gens à mieux contrôler leur utilisation, Facebook lance un «mode silencieux» qui coupe la plupart des notifications push et encourage les utilisateurs à rester en dehors du réseau social pendant que le mode est activé.

La société écrit que l’outil aide les gens à trouver le bon équilibre pour la façon dont ils utilisent Facebook. Le mode silencieux peut être planifié lorsque vous souhaitez suspendre les notifications push, et le lancement de l’application pendant cette période affichera un message de rappel et un compte à rebours. Il existe également une option pour utiliser Facebook pendant 15 minutes si vous cherchez désespérément un correctif.

Facebook n’a jamais expliqué quelles notifications il autoriserait lorsque le mode silencieux est activé, bien qu’il s’agisse probablement de celles qu’il est légalement tenu d’envoyer.

Le nouvel outil sera accessible via l’option « Temps passé sur Facebook », qui se trouve dans le menu Paramètres et vie privée. Introduit en novembre dernier, le tableau de bord indique le temps que vous passez à utiliser l’application chaque jour, vous permet de définir un rappel après avoir utilisé Facebook pendant un certain temps et propose des préférences de flux d’actualités / amis. De nouvelles options sont ajoutées, notamment un suivi total du nombre de visites, des comparaisons d’utilisation jour / nuit et des tendances d’une semaine à l’autre.

De nombreuses études suggèrent que les réseaux sociaux peuvent provoquer la dépression, l’anxiété et la dépendance, des problèmes qui peuvent s’aggraver pendant l’isolement social. «Alors que nous nous adaptons tous aux nouvelles routines et que nous restons à la maison, il peut être utile de fixer des limites pour la façon dont vous passez votre temps en ligne. Que ce soit pour vous aider à vous concentrer sur votre famille et vos amis, à dormir sans distraction ou à gérer la façon dont vous passez votre temps à la maison, nous avons des outils qui peuvent vous aider à trouver le bon équilibre pour la façon dont vous utilisez Facebook », écrit l’entreprise.

Le mode silencieux est en cours de déploiement et devrait être en ligne pour tous les utilisateurs iOS d’ici mai, tandis que ceux sur Android devront attendre juin pour le lancement complet.