Le patron de Twitter, Jack Dorsey, fait un don d’un milliard de dollars pour lutter contre le Covid-19.

Dans la course à quel milliardaire peut donner le plus d’argent pour lutter contre le nouveau coronavirus, le patron de Twitter et de Square, Jack Dorsey, a pris les devants. Le PDG a annoncé qu’il fera don d’un milliard de dollars d’actions Square à sa Start Small LLC pour financer le secours mondial Covid-19.

Dans son tweet d’annonce, Dorsey a révélé que le montant qu’il donnait équivalait à environ 28% de sa richesse. Il a écrit que tout l’argent investi dans Start Small peut être suivi par n’importe qui via une feuille de calcul Google Sheets publique. Il montre que 100 000 $ avaient déjà été versés au America’s Food Fund. L’organisation, qui a été cofondée par Laurene Powell Jobs et Leonardo DeCaprio, aide à financer les repas des personnes touchées par Covid-19.

I’m moving $1B of my Square equity (~28% of my wealth) to #startsmall LLC to fund global COVID-19 relief. After we disarm this pandemic, the focus will shift to girl’s health and education, and UBI. It will operate transparently, all flows tracked here: https://t.co/hVkUczDQmz — jack (@jack) April 7, 2020

Dorsey a expliqué qu’il avait utilisé des actions Square parce qu’il en possédait beaucoup plus et que Start Small était une LLC car ce segment et consacrait des actions à différentes causes, offrant plus de flexibilité.

Why pull just from Square and not Twitter? Simply: I own a lot more Square. And I’ll need to pace the sales over some time. The impact this money will have should benefit both companies over the long-term because it’s helping the people we want to serve. — jack (@jack) April 7, 2020

Après la fin de la pandémie de Covid-19, les fonds seront utilisés pour soutenir les efforts pour la santé, l’éducation et le revenu de base universel des femmes. « Pourquoi UBI et la santé et l’éducation des filles? Je pense qu’ils représentent les meilleures solutions à long terme aux problèmes existentiels auxquels le monde est confronté. UBI est une excellente idée qui a besoin d’expérimentation », écrit Dorsey dans un tweet.

Le don de Dorsey est le don le plus important accordé à la lutte contre le Covid-19. Vingt-huit pour cent de sa fortune pourraient embarrasser d’autres milliardaires. Les 100 millions de dollars que Jeff Bezos a déclaré donner à Feeding America représentent moins de 0,1% de sa fortune de 123 milliards de dollars. Bill et Melinda Gates ont également promis 100 millions de dollars, soit moins de 1% de leur richesse, tandis que les 25 millions de dollars que Mark Zuckerberg a donnés représentent environ 0,03% de la richesse du patron de Facebook.