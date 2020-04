Galaxy Fold 2 : Samsung envisagerait un prix moins élevé

Le prochain Galaxy Fold de Samsung devrait être lancé avec un prix revu à la baisse par rapport à son prédécesseur.

Lorsque Samsung a dévoilé son Galaxy Fold pour la première fois, il y avait beaucoup de buzz dans la communauté technologique: c’était l’un des premiers exemples d’un véritable appareil avec un écran pliant. Malheureusement, il a eu quelques problèmes, notamment son prix exorbitant de 2 000 euros.

Les flagships ne sont en aucun cas bon marché, mais ils ont toujours tendance à se situer entre 700 et 1000 euros (à quelques exceptions près récemment). Personne n’aime dépenser autant sur un téléphone, mais c’est généralement la norme acceptée de nos jours. Le coût du Fold, cependant, a sauté trop haut, trop vite : 2000 euros est tout simplement plus que la plupart des gens sont prêts à payer pour quelque chose qu’ils pourraient très bien remplacer dans un an ou deux.

Heureusement, Samsung semble avoir réalisé son erreur. D’après SamMobile, la société travaille sur un successeur moins cher du Fold d’origine. Il y aura deux modèles, mais la version à moindre coût sera livrée avec 256 Go de stockage interne; la moitié de la capacité du pli de base. L’autre modèle contiendra les 512 Go de stockage habituels.

Le nouveau Fold devrait également présenter un « écran de couverture plus grand » et un affichage global de 7,7 pouces (une fois déplié), par rapport aux 7,3 pouces du Fold d’origine. D’autres détails sur les spécifications sont toujours en suspens, et nous ne savons pas combien les deux variantes seront moins chères que le Fold existant.

Cependant, la réduction des prix devra être importante pour attirer la plupart des consommateurs, en particulier à la lumière de la pandémie de Covid-19 en cours. Avec de nombreux consommateurs qui luttent pour se maintenir à flot après avoir perdu leur emploi à cause du virus, faire des folies sur un smartphone de luxe est probablement la dernière chose à laquelle ils pensent.

Quoi qu’il en soit, les sources de SamMobile disent que le nouveau Fold pourrait être lancé dès le troisième trimestre de cette année, peut-être aux côtés du Galaxy Note 20. Il y a des raisons d’être sceptique quant à cette fenêtre de lancement étant donné l’état de l’économie mondiale, mais peut-être que les choses s’amélioreront d’ici là.