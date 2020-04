Il élabore une méthode pour enregistrer des vidéos sur une cassette audio

Un YouTuber du nom de Kris Slyka a élaboré une méthode pour enregistrer des vidéos sur une cassette audio standard.

Le YouTuber Kris Slyka a récemment revisité le concept derrière un étrange kit que le fabricant de jouets Fisher-Price a mis en place dans les années 80. En bref, il a pu comprendre comment enregistrer de la vidéo sur une cassette audio standard.

Le Fisher-Price PXL-2000 était un caméscope noir et blanc qui utilisait une cassette audio standard comme support d’enregistrement. La vidéo a été enregistrée sur le canal audio gauche et l’audio sur le canal droit.

Pour surmonter les limitations de bande passante du support, la machine accélérait le mouvement de la bande de près de 9 fois celui d’une lecture de cassette standard (plus la vitesse de la bande est rapide, plus les données peuvent être lues/écrites par seconde). Après tout, il y a une raison pour laquelle les bandes VHS utilisaient des bandes magnétiques beaucoup plus grandes.

Même avec l’avantage de la vitesse, la qualité était très mauvaise et la machine n’a été en production que pendant environ un an avant d’être arrêtée. Pourtant, cela a démontré qu’il était possible d’enregistrer de la vidéo sur une cassette audio standard et c’est là que Slyka intervient.

À l’aide d’un magnétophone Sony, il a trouvé une méthode utilisant Python et Java pour convertir un signal vidéo en un signal qui peut être enregistré sur une cassette audio et lu avec succès. Il y avait des concessions importantes à faire en termes de qualité d’image : la résolution a été réduite à un maigre 100 x 75 à seulement cinq images par seconde, et il n’y a pas d’audio. Mais tout de même, cela reste un exploit incroyablement fascinant. Imaginez simplement le type de contenu vidéo qui pourrait être caché sur une cassette où personne ne penserait à le chercher.