Pour aider les musiciens touchés par la pandémie, SoundCloud permet désormais aux artistes d’ajouter un bouton de don à leur page.

SoundCloud a introduit un nouveau bouton de don que les artistes peuvent ajouter à leur profil pour aider à compenser les répercussions financières de la pandémie du COVID-19. L’initiative offre aux fans un moyen supplémentaire de soutenir directement les musiciens sur SoundCloud, car les concerts et les festivals sont indéfiniment reportés dans de nombreuses parties du monde.

Pour ajouter le bouton à votre page d’artiste SoundCloud, cliquez sur «Modifier», puis sur «Ajouter un lien de support». Choisissez la plateforme de votre choix, puis appuyez sur «Enregistrer les modifications» pour générer le bouton, qui apparaît au-dessus de vos statistiques et sur vos pages de suivi. SoundCloud prend en charge une variété de services, y compris Kickstarter, Bandcamp, Paypal et Patreon, et ne prendra aucun pourcentage des dons effectués via la plateforme.

De plus, SoundCloud a annoncé séparément une nouvelle plateforme de marketing et de distribution appelée Repost by SoundCloud. Fruit d’une acquisition réalisée par SoundCloud l’année dernière, Repost by SoundCloud comprend un certain nombre d’outils permettant aux artistes indépendants de diffuser leur musique dans le monde et de planifier leur marketing.

Grâce à Repost by SoundCloud, les artistes peuvent distribuer de la musique sur des plateformes telles que Spotify, Apple Music, TikTok et Instagram, mettre en place des campagnes de pré-sauvegarde, revendiquer du contenu sur YouTube et proposer des pistes pour des listes de lecture. Il ouvre également l’accès à des fonctionnalités spécifiques à SoundCloud comme le fond d’écran de piste et les clics sur les bannières.

Le service est disponible pour les 18 ans et plus et est inclus avec le niveau d’abonnement Pro Unlimited de SoundCloud. Il peut également être acheté pour 30 $ par an. Dans les deux cas, vous conservez 100% de vos redevances SoundCloud et 80% des revenus provenant d’autres services.

Bien que Repost by SoundCloud soit une fonctionnalité permanente, il n’est pas évident de savoir combien de temps le bouton de don direct restera. L’annonce de SoundCloud indique qu’il sera actif «tant que nous serons tous concernés», ce qui suggère qu’il s’agit d’une initiative temporaire en raison de la crise.

Récemment, SoundCloud s’est associé à Twitch dans un autre effort de secours pour aider les musiciens accélérés à devenir affiliés afin de déverrouiller les outils de monétisation de Twitch.