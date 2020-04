Google fait don de 4 000 Chromebooks et finance 100 000 hotspots Wi-Fi en Californie

Google fait don de 4 000 Chromebooks et de 100 000 hotspots Wi-Fi pour les étudiants des régions rurales de Californie.

Google fournira 4000 Chromebooks et financera l’utilisation de 100 000 hotspots Wi-Fi pour les étudiants des régions rurales ruraux de Californie, qui étudient à domicile à la suite de la pandémie de COVID-19. Cette initiative, annoncée par le gouverneur de Californie Gavin Newsom et le PDG de Google, Sundar Pichai, permettra aux étudiants d’accéder à une connexion Wi-Fi gratuite et illimitée pendant au moins trois mois.

En Californie, EdSource rapporte que 20% des étudiants ne peuvent pas accéder à Internet. Le don de Google pourrait réduire ce nombre de moitié, selon Linda Darling-Hammond, du California State Board of Education.



«Nous fournissons 4 000 Chromebooks aux étudiants californiens qui en ont le plus besoin et une connexion Wi-Fi gratuite à 100 000 ménages ruraux pendant la crise #COVID19 pour rendre l’enseignement à distance plus accessible», a écrit Pichai dans un tweet. Les écoles californiennes devraient rester fermées jusqu’à la fin de l’année scolaire.

