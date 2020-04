Facebook a annoncé l’activation d’un outil d’entraide pendant la crise du Covid-19

Une nouvelle fonctionnalité sur Facebook permet aux gens d’offrir et de demander de l’aide pendant la crise du Covid-19.

Facebook étend sa fonctionnalité d’aide communautaire afin que les utilisateurs puissent demander de l’aide et offrir une assistance aux personnes touchées par la pandémie du Covid-19. Le hub peut également être utilisé pour faire un don à des collectes de fonds ou créer la vôtre.

En 2017, Facebook a mis à jour sa fonction de contrôle de sécurité avec l’aide de la communauté, qui permet aux gens de trouver et de fournir de l’aide comme de la nourriture, un abri et des transports après une catastrophe d’origine humaine ou naturelle telle que des attaques terroristes ou des ouragans.

Facebook suggère d’utiliser l’aide communautaire comme moyen de «se porter volontaire pour faire les courses ou faire un don à un service d’aide aux sans-abris ou à une collecte de fonds» pendant l’épidémie.

Lorsque vous visitez la Communauté d’aide, accessible dans le centre d’informations Covid-19 ou sur facebook.com/covidsupport, vous pouvez sélectionner la taille de la zone d’où proviennent les demandes d’aide et les offres, dans un rayon de 80 à 100 km. Il existe également un menu sur le côté gauche pour filtrer le type de messages que vous souhaitez voir et les catégories auxquelles ils appartiennent, notamment la nourriture, les transports et le soutien aux entreprises.

Comme avec le fil d’actualités Facebook classique, vous pouvez décider si vous souhaitez que les publications soient vues par tout le monde (public), des amis d’amis ou simplement des amis. Vous pouvez également choisir entre WhatsApp et Messenger comme méthode de contact préférée.

Facebook indique que la fonctionnalité est en cours de déploiement aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Australie et au Canada, et devrait être lancée dans d’autres pays au cours des prochaines semaines.

We’re never lost if we can find each other. If you need help, or can offer it, visit our support hub: https://t.co/m7ejYLrIsM pic.twitter.com/8YCBJI0PE2

— Facebook (@Facebook) March 31, 2020