Conjuring : la véritable maison hantée du film va ouvrir ses portes au public via un livestream

Pendant une semaine entière, la véritable maison hantée du film The Conjuring ouvrira ses portes au public via un livestream.

Du 9 au 16 mai, il sera possible de regarder la vie se dérouler dans la maison au centre du film d’horreur The Conjuring. Les internautes pourront avoir un «regard immersif et interactif» 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec une chance de voir en direct des activités fantômes … voire démoniaques.

Avec des caméras installées autour de la maison pour assurer une couverture complète, le livestream est une idée de The Dark Zone, une communauté qui «embrasse le vaste spectre de tout ce qui est paranormal».

Le synopsis officiel de l’événement d’une semaine est le suivant : «Le monde est verrouillé, tout comme la famille vivant dans la maison qui a inspiré The Conjuring. Regardez la famille Heinzen vous montrer comment elle vit parmi les esprits tout en endurant cette pandémie mondiale. »

Le film de James Wan suit la famille Perron alors qu’ils endurent la présence démoniaque dans leur maison dans les années 1970. La vraie maison appartient maintenant à la famille Heinzen, qui sont des enquêteurs paranormaux, tout comme les Ed et Lorraine Warren du film.

Depuis qu’ils ont emménagé, ils ont signalé «des bruits de pas, des coups et des lumières clignotantes dans les pièces… qui n’ont pas de lumière au départ». Ils ont installé des caméras de vidéosurveillance pour confirmer leurs soupçons et un documentaire de deux heures a été publié à temps pour l’Halloween dernier.

Tout au long de la semaine du livestream, les organisateurs mèneront des enquêtes paranormales, des séances de Ouija et inviteront quelques-uns des sommités les plus connues et respectées de la communauté du paranormale à venir à distance et partager leurs expériences les plus effrayantes de la maison.

Cependant, il y a un hic: vous devez payer. Il y aura un teaser gratuit le 8 mai avant le début de la diffusion en direct. Cependant, pour une journée de couverture, vous devrez payer 4,99 $, tandis que 19,99 $ vous donneront accès à la semaine complète. Il convient de noter qu’une «partie des recettes» ira à des œuvres caritatives pour lutter contre l’épidémie de Covid-19.