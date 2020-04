Amazon annonce un assouplissement de la politique de retour pour les articles achetés en mars et avril

Amazon a annoncé un assouplissement de la politique de retour pour les articles achetés en mars et avril sur sa plateforme.

En ces temps mouvementés, les gens utilisent des sites Web comme Amazon pour commander non seulement des produits de divertissement et de l’électronique, mais des produits de première nécessité comme de la nourriture, du papier toilette, du désinfectant pour les mains et d’autres articles similaires. Avec toutes ces commandes qui arrivent jour après jour, il y a de fortes chances que vous vous retrouviez avec un produit dysfonctionnel ou incorrect une ou deux fois.

Pour vous permettre de remédier un peu plus facilement à ces situations, Amazon étend la fenêtre de retour pour tous les produits achetés entre le 1er mars et le 30 avril. Au lieu de la période traditionnelle de 30 jours, ces produits peuvent être retournés jusqu’au 31 mai. cela a évidemment moins d’impact pour ceux qui commandent près de la date du 30 avril, la plupart des clients Amazon recevront au moins une petite prolongation de leurs délais de retour.

L’annonce a été faite dans les pages dédiées au retours de produits : « rien n’est plus important que la santé et le bien-être de nos clients, de nos employés et des communautés que nous servons. C’est pour cette raison que nous étendons temporairement notre fenêtre de retour afin de vous accorder plus de temps pour nous renvoyer vos produits. La plupart des articles commandés sur Amazon.fr ou auprès de vendeurs entre le 15 février 2020 et le 30 avril 2020 peuvent être retournés jusqu’au 31 mai 2020«

On ne sait pas exactement pourquoi Amazon a décidé d’aller de l’avant avec cet assouplissement de la politique de retour pendant les mesures de confinement. La nouvelle semble être liée aux efforts continus d’Amazon pour atténuer les dommages de Covid-19, cependant, le géant du e-commerce estime peut-être que l’extension encouragera les clients à retarder leurs retours et donc à réduire l’exposition des transporteurs, mais cela n’est que spéculations.

Quoi qu’il en soit, il s’agit d’une nouvelle positive pour les clients de la plateforme, et nous espérons que cela aidera au moins quelques personnes en ces temps difficiles. Alors que des millions de personnes luttent pour conserver leur emploi et nourrir leur famille, la dernière chose dont tout le monde devrait s’inquiéter en ce moment est de retourner un produit cassé à temps.