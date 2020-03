Tesla commence les livraisons de sa Model Y

Tesla a débuté la livraison des premiers exemplaires de sa Model Y aux États-Unis, son SUV compact basé sur la Model 3.

Grâce à la capacité de production stimulée par son usine de Shanghai, ainsi qu’aux améliorations apportées aux installations existantes, Tesla a pu réduire la fenêtre de lancement du modèle Y de six mois, la production commençant fin janvier.

Le constructeur automobile avait fixé des livraisons pour aux environs de mars et a réussi à franchir cette étape récemment après avoir expédié une Model Y à son premier acheteur dans l’Utah. Les détails du SUV de taille moyenne ont été révélés il y a plus d’un an par Elon Musk, qui était particulièrement optimiste quant au Model Y.

« Je pense que nous ferons probablement plus de Y que de S, X et 3 combinés », avait-il déclaré à l’époque.

Compte tenu de l’intérêt grandissant du public et de son goût pour les transports spacieux, la notion de Musk sur la Model Y surpassant tous les autres modèles actuellement disponibles de la société est certainement plausible, d’autant que Porsche a vu un intérêt similaire des consommateurs pour son SUV Macan de taille moyenne aux États-Unis l’année dernière.

En termes de dimensions du véhicule, les acheteurs de la Model Y peuvent s’attendre à une longueur de 4 750 mm (56 mm de plus par rapport à la Model 3), d’une largeur de 2 004 mm (71 mm plus que la Model 3) et 1 623 mm en hauteur, soit 180 mm de plus que la Model 3. Ces chiffres apparaissent dans le manuel du propriétaire de la Model Y.

Un autre détail notable sur ce véhicule est qu’il n’est pas officiellement équipé pour le remorquage, avec la capacité correspondante indiquée comme nulle. Bien que l’absence de cette fonctionnalité puisse gêner certains acheteurs potentiels, ceux qui vivent dans des climats plus froids apprécieraient certainement la pompe à chaleur qui est maintenant fournie en standard sur la voiture, et d’abord pour une Tesla, augmentant finalement l’efficacité (plus d’autonomie) en mettant moins de stress sur les batteries de la voiture qui, autrement, dépenseraient une énergie précieuse pour réchauffer l’habitacle.