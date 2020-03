Razer modifie certaines lignes de fabrication pour produire des masques chirurgicaux

La marque d’accessoires gaming Razer modifie certaines de ses lignes de fabrication pour produire des masques chirurgicaux.

Razer a l’intention de faire don d’un million de masques aux autorités sanitaires du monde entier. Le premier lot sera envoyé dans des installations à Singapour. Les bureaux mondiaux et régionaux de l’entreprise contacteront les gouvernements locaux et les autorités sanitaires pour aider à distribuer des fournitures supplémentaires, nous dit-on.

Le fabricant de matériel et d’accessoires gaming Razer détourne certaines de ses ressources de fabrication pour aider à lutter contre la pandémie de coronavirus.

Le PDG de Razer, Min-Liang Tan, dans une série de tweets publiés plus tôt dans la journée d’hier, a déclaré qu’au cours des derniers jours, leurs designers et ingénieurs ont travaillé sans relâche pour convertir certaines de leurs lignes de fabrication existantes afin de produire des masques chirurgicaux pour répondre aux pénuries mondiales.

All of us have a part to play and we should be doing whatever we can with the situation getting more serious. Please keep yourself and your family safe – and do lets support each other in these trying times. The team at Razer is stepping up to do what we can.

— Min-Liang Tan (@minliangtan) March 19, 2020