Lego s’associe à Nintendo pour créer des jouets sur le thème de Super Mario

Le géant danois Lego s’est associé à Nintendo pour créer une gamme de jouets sur le thème de Super Mario.

Nintendo et Lego s’associent pour proposer des kits sur le thème de Super Mario qui combinent les blocs de construction traditionnels avec la technologie numérique, créant un nouveau type de jeu interactif quelque part entre Lego ordinaire et les jeux vidéo emblématiques.

Alors que les ensembles thématiques sont extrêmement courants chez Lego, notamment avec Star Wars, Harry Potter, Marvel, DC, Friends, Ghostbusters, et bien d’autres, les nouveaux ensembles Super Mario vont encore plus loin en essayant de reproduire le jeu vidéo de plateforme sous forme physique.

Décrite comme étant «ni un jeu vidéo ni un ensemble traditionnel basé sur des briques Lego», la nouvelle gamme Mario permettra aux enfants (ou aux grands enfants) de construire des niveaux Mario à partir de Lego, y compris avec les adorables Lego Goombas, plantes Piranha et Koopas. Ils peuvent ensuite jouer à travers eux à l’aide d’une mini-figurine spéciale Lego Mario qui comprend des écrans LED et ce qui semble être une technologie de style NFC pour interagir avec des briques spéciales afin de collecter des pièces et progresser dans le niveau.

« La nouvelle gamme conçue en collaboration avec le Groupe Lego aspire à combiner deux façons de jouer : une où l’enfant est libre de recréer le monde de Mario, et une autre où l’enfant va pouvoir jouer avec la figurine Lego Mario dans un univers qu’il aura lui-même créé », commente Takashi Tezuka, « bras droit » de Shigeru Miyamoto dans la création des premiers jeux Super Mario et The Legend of Zelda.

Les ensembles Lego Super Mario devraient être lancés plus tard cette année, bien que les détails sur ce que seront les ensembles réels, combien ils coûteront ou quand ils seront lancés n’ont pas encore été annoncés.