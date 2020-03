La popularité de WhatsApp est sous-estimée en raison des applications clones

WhatsApp est très populaire en Afrique. Même les versions non officielles sont plus utilisées plus souvent que Facebook.

WhatsApp est l’une des applications mobiles les plus en vogue sur la planète, mais de façon assez surprenante, sa popularité peut en fait être sous-estimée en raison de la prévalence de clones tiers qui sont assez populaires dans le monde entier.

Comme Quartz l’a récemment souligné, c’est parce que de nombreuses personnes utilisent également des versions tierces de l’application. Ces mods WhatsApp, comme on les appelle, peuvent être téléchargés en dehors des boutiques d’applications officiels ou partagés entre les appareils, ce qui signifie qu’ils ne sont pas représentés sur la plupart des listes de téléchargement officielles.

Pourquoi contourner la version officielle (sûre) de WhatsApp et jouer avec quelque chose qui a été bricolé?

Bryan Pon, co-fondateur de la société d’analyse et d’analyse Caribou Data, a déclaré que le tirage au sort pour beaucoup de gens est le fait que les applications modifiées sont beaucoup plus capables que la WhatsApp standard. Un mod populaire utilisé sur les principaux marchés africains, GB WhatsApp, permet aux utilisateurs de restaurer les messages supprimés, d’envoyer et de recevoir des fichiers multimédias plus volumineux et d’exploiter plusieurs comptes.

Malgré l’utilisation d’applications tierces, les utilisateurs peuvent toujours communiquer avec ceux qui préfèrent la version officielle de WhatsApp.

Dans trois des plus grands marchés de l’Internet mobile en Afrique, GB WhatsApp se classe au deuxième rang en termes de popularité, seulement derrière la version officielle de WhatsApp. Cela le rend encore plus populaire que l’application Facebook officielle (Facebook possède WhatsApp).

Quelle que soit la popularité des versions non officielles, il est peu probable que WhatsApp modifie considérablement son offre pour refléter les fonctionnalités trouvées dans les alternatives. « WhatsApp a toujours été d’essayer d’être une application rationalisée – essayant simplement d’être aussi simple et aussi sécurisé que possible », a noté Pon.