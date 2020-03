La PlayStation 2 a 20 ans !

Il y a 20 ans, la société japonaise Sony a lancé la console de jeu vidéo la plus vendue au monde.

C’est difficile à croire, mais le 4 mars a marqué le 20e anniversaire de la PlayStation 2, une console qui a converti des millions de personnes en joueurs à vie. Êtes-vous l’un d’entre eux ?

Sony a sorti le successeur de sa PlayStation originale au Japon le 4 mars 2000, bien que les joueurs des autres pays ont du attendre plus de sept mois supplémentaires pour pouvoir se la procurer. La console offrait des graphismes améliorés, une compatibilité descendante avec les jeux PS originaux et la possibilité de lire des DVD.

Pour certains, la PlayStation 2 a également été leur premier lecteur DVD.

En regardant les titres de lancement en Europe de la console, il n’y a vraiment rien qui se démarque comme un jeu définissant la plateforme. Cependant, plusieurs franchises ont fait leurs débuts sur la console, notamment God of War, Devil May Cry et Ratchet & Clank. Grand Theft Auto: San Andreas détient toujours le titre de jeu PS2 le plus vendu de tous les temps.

La PS2 se battait à l’origine contre les consoles Dreamcast de Sega, Xbox de Microsoft et Gamecube de Nintendo. 20 ans plus tard, Sony est toujours face à Nintendo et Microsoft, mais les choses sont moins exclusives maintenant, les joueurs pouvant jouer avec des amis sur des plateformes rivales grâce au jeu multiplateforme.

La PS2 est devenue la console la plus vendue de tous les temps et au 31 mars 2012, plus de 155 millions d’unités avaient été vendues. En comparaison, la génération actuelle de PS4, en décembre 2019, s’est vendue à 108 millions d’unités.

La PS2 a également vu plus de 3 800 jeux vidéo lancés sur la plate-forme et, en 2011, elle avait vendu plus de 1,5 milliard d’exemplaires.

Bien que nous puissions regarder dans le passé pour célébrer la PS2, cette année 2020 est l’année où nous attendons également avec impatience la prochaine génération de PlayStation, intitulée à juste titre PS5.