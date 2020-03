Google ne fera pas sa conférence des développeurs I/O cette année

Après avoir annulé temporairement l’évènement, Google a finalement renoncer à tenir sa conférence des développeurs I/O cette année.

Plus tôt ce mois-ci, Google a annoncé qu’il allait annuler le composant physique de sa conférence annuelle des développeurs I/O en raison des préoccupations liées au Covid-19. L’annonce avait laissé ouverte la possibilité d’un événement numérique qui pourrait être diffusé sur Internet, mais désormais, cette option est également exclue.

Dans une récente mise à jour de son site Web I/O, Google a déclaré que, par souci de santé et de sécurité pour ses développeurs, ses employés et les communautés locales, et conformément aux récentes ordonnances de «mise en place d’abris» émises par les comtés de la Bay Area, l’entreprise ne détiendra pas la conférence dans une autre salle cette année. L’évènement est tout simplement annulé.

Initialement, la conférence devait se tenir du 12 au 14 mai à Mountain View, en Californie.

Le titan de la technologie a déclaré qu’il restait déterminé à trouver d’autres moyens de partager les mises à jour de la plateforme avec les utilisateurs, notamment via leurs blogs de développeurs et les forums de la communauté.

Quant aux nouvelles annonces hardware, elles seront probablement annoncées par communiqué de presse standard, si elles ne sont pas repoussées plus tard dans l’année.

Plus tôt cette semaine, Google a interrompu le lancement de toutes les nouvelles versions du navigateur Chrome et de Chrome OS, citant des horaires de travail ajustés.

La semaine dernière, Apple a déclaré que sa conférence mondiale des développeurs se tiendrait toujours en juin, mais avec un format entièrement en ligne. Des commandes en attente pourraient également condamner les plans d’Apple, en supposant bien sûr que tout cela traîne en juin. C’est un peu sans précédent, alors qui sait ce qui va se passer d’ici là.