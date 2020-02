Volocopter et Grab s’associent pour tester le service de taxi aérien en Asie du Sud-Est

Volocopter et Grab, la principale application de VTC en Asie du Sud-Est, pour lancer une expérience de taxi aérien.

La start-up allemande de l’aviation Volocopter s’associe à Grab, la principale application de VTC en hélicoptère en Asie du Sud-Est, pour lancer une expérience de taxi aérien. Les deux sociétés ont signé un protocole d’accord pour «rechercher les villes et les itinéraires les plus appropriés pour déployer des taxis aériens dans les villes d’Asie du Sud-Est; évaluer les meilleurs cas d’utilisation des taxis aériens; et explorer la possibilité de tests en vol conjoints, entre autres. «

Volocopter a récemment fait la démonstration de son avion électrique lors d’une conférence technique à Singapour, avec un pad «VoloPort» pour l’aterrissage destiné à illustrer un avenir dans lequel nous utiliserons des véhicules électriques VTOL (décollage et atterrissage verticaux) pour passer d’un toit à l’autre dans un milieu urbain dense.

Le 2X de Volocopter est un petit multicoptère en forme d’œuf équipé d’un large halo de 18 rotors. Il s’agit essentiellement d’un taxi aérien, conçu pour transporter un seul passager à la fois en raison de la congestion du traffic, du surpeuplement et des fermetures de routes. Mais au lieu de faciliter les voyages aériens à haut volume entre des villes comme un aéroport, Volocopter veut se concentrer sur les voyages locaux de point à point. Lorsque la compagnie commencera ses vols commerciaux en 2022, elle indique que les passagers seront transportés d’un VoloPort à un autre.

D’ici 2035, la société vise à avoir des dizaines de VoloPorts à travers Singapour, chacun ayant la capacité de gérer 10 000 passagers par jour. L’objectif final est de ne pas avoir besoin d’une infrastructure spéciale pour qu’un 2X puisse atterrir dans un parking et vous emmener au cinéma.

Le partenariat avec Grab est un autre signe que Volocopter voit l’Asie du Sud-Est comme une rampe de lancement probable pour ses ambitions aériennes. Basée à Singapour, Grab exploite également la Malaisie, l’Indonésie, les Philippines, le Vietnam, la Thaïlande, le Myanmar, le Cambodge et le Japon. « Cette collaboration offre également le potentiel d’une coopération beaucoup plus large qui pourrait éventuellement étendre la mobilité intermodale vers le ciel », a déclaré Florian Reuter, PDG de Volocopter, dans un communiqué.

Grab n’est pas le seul service de VTC qui envisage les taxis aériens comme un investissement possible. Son concurrent occidental, Uber, a annoncé qu’il lancerait un service de taxi aérien en 2023 et travaille avec un certain nombre de partenaires, y compris des startups VTOL et les principaux constructeurs automobiles, pour l’aider à réaliser son rêve.

De nombreuses entreprises ont promis de lancer de nouveaux avions révolutionnaires pendant des années, pour ne pas respecter les délais ou ne pas respecter les promesses du passé. Kitty Hawk, l’entreprise de voitures volantes soutenue par le co-fondateur de Google, Larry Page, se réorganise au milieu de rapports de pannes, d’incendies de batterie et de restitutions de dépôts. Zunum Aero a eu du mal à lever des fonds et a été contraint de licencier des employés après que Boeing ait fait marche arrière en tant que contributeur.

On ne sait toujours pas si un système de taxi aérien électrique basé sur VTOL apporterait une contribution appréciable à un système de transport de prochaine génération, ou s’il serait simplement une trappe d’évacuation pour les super-riches afin d’éviter la congestion au niveau de la rue.