SpaceX : le premier vol habité de la capsule Crew Dragon pourrait avoir lieu le 7 mai 2020

La capsule Crew Dragon de SpaceX sera prête pour effectuer son premier vol habité le 7 mai prochain.

Le PDG de SpaceX, Elon Musk, a déclaré le mois dernier qu’il s’attendait à ce que la première mission habitée de la société ait lieu au deuxième trimestre, soit entre avril et juin 2020. Il semblerait que nous ayons maintenant une date plus précise, si les dernières informations fournies s’avèrent exactes.

Eric Berger, le rédacteur en chef principal d’Ars Technica, a déclaré lundi sur Twitter que la date de travail pour la mission Demo-2 de SpaceX était le 7 mai. Avant de marquer votre calendrier avec de l’encre, Berger note en outre que la date de lancement est fluide et pourrait être déplacée fin avril ou repoussé plus tard en mai en fonction de problèmes non liés au matériel.

La mission baptisée Demo-2 transportera les astronautes de la NASA Doug Hurley et Bob Behnken vers la Station Spatiale Internationale.

Berger a déclaré que SpaceX n’avait pas non plus décidé de la durée du vol d’essai.

Cela fait près d’un an, début mars 2019, depuis que SpaceX a lancé pour la première fois une capsule d’équipage non habitée en orbite. Le mois dernier, la société aérospatiale a démontré avec succès le système d’abandon de lancement du Crew Dragon. Dans ce dernier test, la capsule s’est détachée de la fusée Falcon 9 et s’est posée en toute sécurité dans l’océan.

Un essai réussi avec un équipage permettrait à l’entreprise de se rapprocher de la possibilité de réaliser des vols commerciaux pour la NASA. L’agence spatiale américaine, comme vous vous en souvenez, a retiré son programme de navette spatiale en 2011 et a depuis compté sur les capsules russes Soyouz pour amener les Américains à destination et en provenance de la Station spatiale internationale.

De plus, malgré quelques couacs commme l’explosion au sol de la capsule en avril dernier, la société d’Elon Musk a finalement réussi à devancer son concurrent Boeing sur ce segment.