Sony dévoile le Xperia 1 II, un téléphone 5G avec une prise casque

Bien que le MWC de Barcelone soit annulé, Sony a dévoilé sur Youtube le Xperia 1 II, un téléphone 5G avec une prise casque.

Apple et Samsung sont certainement les poids lourds dans l’industrie des smartphones, mais Sony est toujours présent pour rappeler aux consommateurs qu’il propose des terminaux haut de gamme. Le dernier en date est le premier téléphone 5G de la société: le Xperia 1 II, qui, en plus de posséder certaines des meilleures caractéristiques, est également livré avec une prise casque 3,5 mm.

Le successeur du Xperia 1, le Xperia 1 II (prononcé «Xperia One, Mark Two») ramène le jack 3,5 mm qui avait été abandonné sur son prédécesseur. Mais c’est la technologie la plus moderne que Sony promeut, notamment un OLED HDR CinemaWide 21: 9 de 6,5 pouces (3840 × 1644), Dolby Atmos, un Snapdragon 865, 8 Go de RAM et un modem 5G qui peut se connecter à des réseaux sous les 6 GHz en Europe.

«Que vous soyez un professionnel de la diffusion qui a besoin d’une vitesse dynamique ou un utilisateur de tous les jours qui souhaite un divertissement amélioré, Xperia avec 5G fait passer votre expérience mobile au niveau supérieur», a déclaré Mitsuya Kishida, président des communications mobiles de Sony.

Étant Sony, le Xperia 1 II a de quoi satisfaire les fans de photographie. Il y a une configuration à trois caméras à l’arrière composée de trois objectifs de marque Zeiss de 12MP, chacun avec un revêtement antireflet Zeiss T*. On y trouve également un objectif 24 mm, f/1,7 avec un champ de vision de 82 degrés, un objectif 70 mm f/2,4 avec un champ de vision de 34 degrés et un objectif 16 mm f/2,2 avec un champ de vision de 124 degrés. Il existe aussi un capteur 3D pour un zoom amélioré, tandis que la caméra selfie est composée d’un objectif f/2.0 de 8 mégapixels avec un champ de vision de 84 degrés.

L’appareil photo prend en charge la prise de vue à 20 ips en mode rafale, ce qui, selon Sony, est une première pour un smartphone. «Notre nouvelle mise au point automatique continue continue de suivre les sujets en mouvement. Ce qui est spécial à ce sujet, c’est qu’avec 20 images par seconde, il calcule l’objet 3x par image (soit 60x par seconde) capturant l’instant même », a déclaré Kishida. De plus, le suivi des yeux en temps réel fonctionne désormais avec les animaux et la mise au point automatique de l’appareil photo couvre 70% de l’image.

En ce qui concerne la vidéo, le Xperia 1 II peut enregistrer en 4K jusqu’à 60 ips et en 2K à 120 ips. Du point de vue audio, il dispose de la technologie 360 Reality Audio, un format audio spatial basé sur les objets que Sony a lancé l’année dernière. La société affirme que vous pourrez streamer le format sur Tidal.

Ailleurs, le téléphone est livré avec 256 Go de stockage intégré, la prise en charge de la carte microSD pour jusqu’à 1 To de stockage supplémentaire, la recharge sans fil et une batterie de 4000 mAh. En Europe, la 5G sera rendue possible par un modem Qualcomm X55. Il y a également un capteur d’empreintes digitales et deux haut-parleurs orientés vers l’avant. Aucun mot sur le taux de rafraîchissement de l’écran, mais Sony a déclaré que sa réduction du flou de mouvement était « équivalente à celle d’un affichage à 90 Hz ».

Le Sony Xperia 1 II sera disponible au prix de 1199 euros dans le courant du printemps 2020, en deux couleurs: noir et blanc.