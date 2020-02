Royaume-Uni : 1,6 milliard de dollars pour développer le supercalculateur météorologique le plus performant au monde

Le Royaume-Uni investit 1,6 milliard de dollars pour développer le supercalculateur météorologique le plus performant au monde.

Le Royaume-Uni vient d’investir dans le superordinateur climatique le plus puissant et le plus cher au monde, qui sera géré par le Met Office afin de prévoir avec plus de précision les tempêtes, localiser les emplacements appropriés pour les défenses contre les inondations et prévoir les changements du climat mondial. Plus précisément, les aéroports pourront l’utiliser pour planifier d’éventuelles perturbations et les compagnies d’électricité pourraient s’appuyer sur les données pour se protéger contre les pannes d’électricité et les surtensions potentielles.

Il se dit qu’être météorologue est l’un des rares métiers où vous pouvez vous tromper le plus souvent sans risquer de perdre votre emploi. C’est parce que les prévisions météorologiques sont incroyablement difficiles en raison de l’imprévisibilité de Mère Nature.

Heureusement, la technologie peut aider.

Alok Sharma, secrétaire et président du Département britannique des affaires, de l’énergie et de la stratégie industrielle (BEIS), a annoncé lundi que le gouvernement contribuait à hauteur de 1,2 milliard de livres sterling (1,6 milliard de dollars) à la construction d’un supercalculateur de pointe pour Prévision météo.

L’installation se déroulera sur une période de 10 ans, à compter de 2022. La première phase à elle seule devrait multiplier par six la capacité informatique du Met Office. Les mises à niveau des années 6 à 10 augmenteront encore les performances trois fois.

Pour gagner en précision, l’appareil va tout simplement créer un clone de notre atmosphère avec des données réelles comme la vitesse des vents, la température, la pression atmosphérique. Actuellement, le superordinateur utilisé permet de réaliser des prévisions sur un rayon minimum de 10 km. Son remplaçant pourra effectuer des prévisions précises d’un rayon de seulement 1000 m. Dans certains cas, comme la périphérie des grands aéroports le Met déclare que la précision des prévisions sera de 300 m, soit une précision encore inédite.

Les responsables s’attendent à ce que ce soit le supercalculateur le plus avancé dédié à la météo et au climat dans le monde. Malheureusement pour ceux qui voulaient des informations précises, le Met n’a pas encore dit quel supercalculateur spécifique il va installer.

Le prix cité ne comprend pas seulement le matériel, mais aussi les frais d’exploitation sur dix ans.