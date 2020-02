Ring rend l’authentification à deux facteurs obligatoire

Après de multiples piratages, Ring force désormais ses utilisateurs à recourir à la double authentification sur ses caméras.

Ring Inc. fait encore plus pour s’assurer que ses clients se sentent en sécurité lorsqu’ils utilisent ses produits. La société de sécurité domestique et de maison connectée a récemment annoncé que l’authentification à deux facteurs est désormais obligatoire pour tous les utilisateurs lorsqu’ils se connectent à leurs comptes Ring.

La présidente de Ring, Leila Rouhi, a déclaré que la couche de vérification supplémentaire aidera à empêcher les utilisateurs non autorisés d’accéder à votre compte, même s’ils ont réussi à obtenir votre nom d’utilisateur et votre mot de passe.

Lorsque vous vous connectez à votre compte Ring, vous recevez un code à six chiffres par e-mail ou SMS qui doit être renvoyé avant que l’accès au compte ne soit accordé. Cette couche de vérification obligatoire commencera à être déployée dès que possible.

Ring a été fondée par Jamie Siminoff en 2013 sous le nom de Doorbot. Quelques années plus tard, Amazon a acquis la startup pour une somme considérable (selon les rumeurs, entre 1,2 et 1,8 milliard de dollars).

Rouhi a également déclaré qu’à partir de maintenant, la société suspend temporairement l’utilisation de la plupart des services d’analyse tiers dans les applications et le site Web Ring pendant qu’ils s’efforcent de fournir aux utilisateurs davantage d’options de désactivation dans le centre de contrôle. De plus, les utilisateurs peuvent désormais refuser de partager des informations avec des fournisseurs de services tiers afin de recevoir des annonces personnalisées.

Ring et sa société mère Amazon ont récemment été critiqués pour des problèmes de confidentialité liés au système de sécurité domestique. En plus de la possibilité que des pirates infiltrent les réseaux de caméras, les propriétaires doivent également se soucier des yeux errants des employés et même des forces de l’ordre. Ces nouveaux changements sont un pas dans la bonne direction pour aider à apaiser certaines de ces préoccupations.