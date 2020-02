Netflix lance des tops 10 pour montrer ce que les gens regardent vraiment

Netflix lance des tops 10 pour les séries et films afin de montrer aux clients ce qui est le plus populaire sur la plateforme.

Netflix a annoncé lundi une nouvelle fonctionnalité qui partagera les 10 films et séries les plus populaires auprès des utilisateurs. En plus de révéler ce qui est actuellement dans le zeitgeist, ces listes pourraient aider certains utilisateurs à se repérer dans la gamme vertigineuse de contenu de Netflix.

La nouvelle fonction de top 10 sera mise à jour quotidiennement et révélera ce qui est populaire dans votre pays. La position de la ligne variera en fonction de «la pertinence des séries et des films pour vous», explique le service.

En plus d’une liste globale des 10 meilleurs contenus, les abonnés auront également accès à des listes individuelles de séries et de films en cliquant sur les onglets respectifs.

Cameron Johnson, directeur de l’innovation des produits pour Netflix, a déclaré que les séries et les films qui composent ces listes recevront un badge spécial «Top 10», ce qui rendra encore plus facile de voir ce qui se trouve dans les tendances, que vous naviguiez par catégorie ou via votre liste personnelle.

Les listes devraient également aider les utilisateurs à trouver quelque chose à regarder sans perdre autant de temps à parcourir la mer de contenu apparemment infinie de Netflix (un excès de contenu n’est pas un mauvais problème en soit, mais la vaste gamme d’options peut réduire le temps d’engagement pour certains).

Le géant de la vidéo en streaming a testé la fonctionnalité au Mexique et au Royaume-Uni pendant plus de six mois et a déclaré que les abonnés des deux pays ont trouvé les listes utiles.

Netflix a toujours gardé le nombre de téléspectateurs secret, une décision qui n’a pas bien plu à ceux de l’industrie de la télévision et du cinéma. Les nouvelles listes top 10 représentent une autre étape vers la transparence.