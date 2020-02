Le Retro Champ vous permet de jouer aux cartouches NES et Famicom

My Arcade a sorti une toute nouvelle console rétro, la Retro Champ, qui permet de jouer aux titres NES et Famicom.

My Arcade a annoncé le mois dernier le Super Retro Champ, une console de jeu portable capable de jouer vos anciennes cartouches SNES et Sega Genesis. Maintenant, la société lance son prochain ordinateur de poche pour des jeux encore plus anciens.

De son côté, la Retro Champ standard permet aux joueurs de jouer aux cartouches NES et Famicom en déplacement. Le système comprend un écran couleur de 7 pouces, un pied de stabilisation intégré et une sortie HDMI pour se connecter à votre téléviseur chez vous. Les commandes sont intégrées directement dans le lecteur de poche, bien que My Arcade note qu’il est également compatible avec leurs contrôleurs sans fil Super GamePad. L’autonomie de la batterie est évaluée à 3,5 heures sur la batterie rechargeable.

Il existe même un mini kit de nettoyage intégré pour que vous puissiez «prendre soin des anciennes cartouches».

Amir Navid, vice-président directeur du développement de produits et directeur créatif chez My Arcade, a déclaré qu’ils voulaient créer une console qui permettrait aux collectionneurs de tester ou de jouer rapidement et facilement à des jeux classiques et d’importer pendant qu’ils sont en déplacement.

« En outre, nous voulions que les joueurs rétro puissent profiter de leurs titres de jeux vintage avec des amis et leur permettre de connecter facilement la console aux téléviseurs modernes », a-t-il ajouté.

En effet, la Retro Champ faciliterait le test des cartouches vendues sur les marchés aux puces, les brocantes, les magasins de jeux d’occasion.

Le Retro Champ est répertorié pour 79,99 $ sur Amazon US avec une date de stock en date du 12 février. À l’inverse, vous pouvez obtenir le pack premium qui comprend la console de poche, deux contrôleurs sans fil et un câble HDMI pour 109,99 $.

La marque vend également les deux machines directement sur son site web à cette adresse.