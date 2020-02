Bien que son départ de l’entreprise remonte à 1985, Steve Wozniak reçoit toujours un chèque d’Apple chaque semaine.

Le co-fondateur d’Apple, Steve Wozniak, comme vous le savez peut-être, a quitté l’entreprise en 1985 pour créer une startup qui allait lancer la première télécommande universelle programmable. Ce que vous ignorez peut-être, c’est que Wozniak est toujours techniquement un employé d’Apple et reçoit un chèque de paie hebdomadaire.

Lors d’une récente interview sur le podcast de Guy Kawasaki, Remarkable People, Woz a réitéré le fait qu’il n’a jamais été retiré de la masse salariale d’Apple. Le co-fondateur a déclaré qu’il était la seule personne à recevoir un chèque de paie chaque semaine depuis le début de l’entreprise. Après la suppression des taxes, Woz a déclaré qu’il recevait environ 50 $ d’Apple chaque semaine.

C’est une petite somme, concède Woz, mais c’est « par loyauté ».

If you're a tech entrepreneur, you must listen to this interview of Steve Wozniak. https://t.co/3RsWYWmeEE pic.twitter.com/DzrDsR6IDe

— Guy Kawasaki (@GuyKawasaki) February 6, 2020