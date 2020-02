Le MIT a développé une simulation déterminant la meilleure façon de dévier un astéroïde

Une équipe de chercheurs du MIT a développé un modèle pour déterminer la meilleure façon de dévier un astéroïde.

À moins de catastrophes auto-infligées comme une guerre nucléaire ou un changement climatique irréversible, la plus grande menace pour l’humanité viendra probablement de l’espace sous la forme d’un astéroïde rebel. C’est le type de scénario qui donnait naissance un film à succès décent mais la vérité est que cela une préoccupation très réelle.

Depuis des décennies, les scientifiques ont théorisé comment éviter un impact et aujourd’hui, les chercheurs sont allés jusqu’à établir un modèle pour aider à déterminer quelle méthode d’intervention serait la meilleure pour atténuer une menace.

Leur méthode de décision tient compte de plusieurs facteurs, notamment la masse et l’élan d’un astéroïde, le temps dont disposeraient les scientifiques avant une collision imminente et sa proximité avec un trou de serrure gravitationnel, entre autres.

Sung Wook Paek, auteur principal d’un article paru dans la revue Acta Astronautica ce mois-ci, a déclaré que les gens avaient principalement envisagé des stratégies de déviation de dernière minute, lorsqu’un astéroïde se dirigeait vers une collision avec la Terre. « Je souhaite empêcher le passage de trous de serrure bien avant l’impact sur la Terre. C’est comme une grève préventive, avec moins de dégâts », a déclaré le chercheur.

Paek et son équipe ont développé une simulation pour aider à déterminer le meilleur type de défense en fonction des différentes propriétés d’un astéroïde. La simulation a été testée avec Apophis et Bennu, des astéroïdes dans lesquels les chercheurs connaissent déjà l’emplacement de leurs trous de serrure gravitationnels, avec différentes variables.

Le temps semblait être le principal facteur de différenciation. Par exemple, avec Apophis, s’ils ont au moins cinq ans avant qu’il ne passe par un trou de serrure, il y aurait du temps d’envoyer deux éclaireurs, un pour mesurer les dimensions de l’astéroïde et un autre pour le pousser légèrement hors piste, comme test avant d’envoyer un impacteur principal pour le dévier à une date ultérieure. Si le passage en trou de serrure doit avoir lieu entre deux et cinq ans, il ne peut y avoir de temps que pour un seul éclaireur. Si l’astéroïde traverse un trou de serrure d’ici un an ou moins, il pourrait être trop tard pour intervenir.

À l’aide de l’outil de simulation, Paek et son équipe pourraient être en mesure de mettre en place à l’avenir d’autres méthodes de déviation, telles que le lancement de projectiles depuis la Lune ou l’utilisation de satellites disparus comme impacteurs cinétiques.