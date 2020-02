Larry Tesler, créateur de la célèbre commande informatique « copier-coller », est décédé à 74 ans

L’inventeur de la très populaire commande informatique dite du « copier-coller » est décédé à l’âge de 74 ans.

L’histoire de l’informatique regorge de personnages emblématiques. Mais alors que la plupart des gens connaissent Jobs, Gates et Wozniak, le nom de Larry Tesler n’est peut-être pas aussi familier. L’informaticien, décédé lundi à l’âge de 74 ans, était responsable de nombreuses fonctionnalités que nous tenons pour acquises aujourd’hui, y compris les célèbres commandes “couper/copier” et “coller” , le “trouver et remplacer”.

Gizmodo rapporte que Tesler est né en 1945 et a étudié l’informatique à Stanford. Il a travaillé dans la recherche sur l’IA et a participé à des mouvements anti-guerre et anti-monopole avant de rejoindre le Xerox Palo Alto Research Center (PARC) en 1973. C’est pendant son séjour au PARC que Tesler a développé le concept de couper, copier et coller, qui aurait été basé sur l’ancienne méthode d’édition qui impliquait de découper physiquement des parties de texte et de les coller ailleurs.

En 1980, Tesler est parti chez Apple, où il a passé 17 ans et a occupé des postes de vice-président d’AppleNet et de scientifique en chef. Il a travaillé sur certains des produits Apple les plus célèbres et les plus tristement célèbres, notamment le Macintosh, QuickTime, Lisa et la tablette Newton. Ses commandes couper / copier et coller ont été incorporées dans l’ordinateur Lisa en 1983 et dans le Macintosh original qui a été publié l’année suivante.

Tesler croyait fermement que les ordinateurs devraient cesser d’utiliser les «modes», ce qui était populaire à l’époque. Cela permettait à un utilisateur de saisir différentes actions selon le mode dans lequel il se trouvait, ce qui compliquait le calcul. Il a préconisé l’informatique non modale, qui garantissait que les actions d’un utilisateur restent cohérentes dans diverses fonctions et applications. Tesler croyait tellement en l’informatique non modale que son site Web s’appelait « nomodes.com », son pseudo Twitter était « @nomodes », et même la plaque d’immatriculation de sa voiture était « No Modes ».

Tesler a travaillé sur le logiciel éducatif Stagecast après avoir quitté Apple. Il a également travaillé chez Amazon, Yahoo et 23andMe. Depuis 2009, il était consultant UX basé en Californie.