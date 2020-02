Google Maps a révolutionné la navigation il y a 15 ans !

En février 2020, Google Maps fête ses 15 ans. Pour l’occasion, l’outil de navigation fait le plein de nouveautés.

Google célèbre le 15e anniversaire de l’une de ses plus grandes entreprises à ce jour: cartographier le monde entier. C’est fou de penser qu’il n’y a pas si longtemps, nous utilisions encore des cartes papier pour aller du point A au point B. Le temps passe si vite !

Pour cet anniversaire, le logo de l’application change et n’inclura plus une carte, mais seulement l’icône en forme d’épingle qui permet de repérer un endroit précis sur l’application. De plus, sur Android et sur iOS, Google Maps aura également droit à un lifting qui met en avant cinq onglets : Découvrir, Trajets, Enregistré, Contribuer et Actualités.

Le géant de la recherche a annoncé Google Maps sur son blog officiel le 8 février 2005.

À l’époque, le chef de produit Bret Taylor a suggéré de rechercher des «hôtels près de LAX» avec des cartes ou de cliquer et de faire glisser la carte pour «afficher la zone adjacente de manière dynamique» sans attendre que de nouvelles images soient téléchargées.

Internet était encore déterminant pour fournir des directions avant que les smartphones ne soient omniprésents, juste d’une manière différente. À l’époque, il n’était pas rare d’utiliser des services en ligne pour planifier son itinéraire à l’avance, avec des instructions détaillées, et les imprimer pour le voyage.

Bien sûr, ces directions étaient statiques, donc si vous déviez du cap, votre itinéraire imprimé ne se mettrait pas à jour comme les cartes numériques d’aujourd’hui.

Avant Internet, c’était encore plus archaïque, car il fallait suivre des cartes papier ou un atlas souvent dépassé. Il n’y avait pas non plus de directions détaillées; il fallait en fait savoir lire une carte et se rendre à destination par soi-même. Oh, l’horreur!

De nos jours, des concurrents comme Apple Maps et Waze ont obtenu des parts de marché mais Google est de loin le leader.