Disney+ compte désormais 28,6 millions d’abonnés

Dans son rapport sur les résultats du premier trimestre fiscal, Disney a déclaré que son nouveau service Disney +, compte désormais 26,5 millions d’abonnés payants.

Disney + a été lancé en novembre et n’est disponible que dans quelques pays, mais il a réussi à attirer 26,5 millions d’abonnés payants avant la fin de l’année 2019. La société a également révélé que ESPN + compte désormais 6,6 millions d’abonnés, tandis que Hulu, où elle détient une participation majoritaire, compte 30,4 millions de clients au total.

Les chiffres sont tirés du récent rapport sur les résultats de The Walt Disney Company pour le dernier trimestre, qui s’est terminé le 28 décembre 2019. Lors d’un appel avec des investisseurs, le PDG Bob Iger a déclaré que le nombre d’abonnés Disney + s’élève désormais à 28,6 millions. Il a ajouté que 50% provenaient d’inscriptions directes, 20% via l’accord de Verizon et d’autres options comme Apple ou Roku.

Les chiffres de Disney + ne sont pas trop surprenants, étant donné que le service a attiré 10 millions d’abonnés dès son premier jour, et c’est plus que les 25 millions attendus par les analystes de Wall Street.

Disney + a encore du chemin à parcourir avant de rattraper les 61 millions d’abonnés de Netflix aux États-Unis et 167 millions de clients dans le monde, mais il n’est disponible que depuis moins de trois mois et n’a pas encore été lancé au-delà des États-Unis, du Canada, des Pays-Bas, de l’Australie et du Nouveau Zélande. Quant à Apple, qui a lancé son service Apple TV + juste avant Disney +, aucun chiffre n’a été communiqué sur le nombre d’abonnés.

L’arrivée des contenus MCU et Lucasfilm devrait augmenter le nombre d’abonnés, tout comme le lancement de Disney + sur des marchés plus internationaux. Le Faucon et le Soldat de l’Hiver arrive en août, tandis que WandaVision sera lancé en décembre. La deuxième saison de The Mandalorian, quant à elle, sera diffusée en octobre, mais il va falloir attendre un certain temps pour la série Obi-Wan Kenobi, car cette dernière serait suspendue.

Disney avait précédemment déclaré que son service aurait atteint la rentabilité d’ici 2024 lorsqu’il atteindrait entre 60 millions et 90 millions d’abonnés, avec les deux tiers de ces clients en dehors des États-Unis, mais il devrait atteindre ces chiffres beaucoup plus tôt que prévu.