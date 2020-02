Des séries d’animation Diablo et Overwatch dans les cartons

Nick van Dyk, co-président de la branche Activision Blizzard Studios, a confirmé que des séries d’animation Diablo et Overwatch sont dans les cartons.

Les développeurs se tournent de plus en plus vers leur catalogue de propriété intellectuelle existant à des fins de monétisation. C’est moins cher que de créer de nouveaux personnages, et cela donne aux fans la possibilité de plonger plus profondément dans les scénarios établis.

Cette fois-ci, il s’agit du projet des séries animées de Netflix autour de Diablo et Overwatch. Ce dernier a été confirmé par un patron de Blizzard.

Nick van Dyk, président d’Activision-Blizzard Studios, a noté sur son profil LinkedIn qu’« une adaptation TV de la licence de Blizzard Entertainement, en animé ». Plus précisément, il s’agit des séries sur Diablo et Overwatch qui sont actuellement en préparation et seront distribuées dans le monde entier via la plateforme de sVOD Netflix.

Aucune date de sortie n’a pas été mentionnée, bien que, compte tenu de son statut de pré-production, cela prendra encore du temps. Nous savons également que Blizzard travaille sur Diablo IV qu’il a montré pour la première fois lors de la BlizzCon 2019 en novembre dernier. Ce projet est probablement loin d’être terminé et peut-être que les deux seront programmés pour un lancement simultané.

De son côté, le sort de la série Overwatch semble beaucoup moins incertain car van Dyk n’a pas dit à qui elle a été vendue ni ce que le nouveau propriétaire prévoit d’en faire.

Blizzard ne serait pas le premier développeur à se tourner vers le streaming pour monétiser l’IP de son catalogue. Konami s’est associé à Netflix il y a quelques années pour développer une série animée basée sur la franchise Castlevania. Le mois dernier, Netflix a également confirmé des rumeurs selon lesquelles un film d’animation basé sur The Witcher était en préparation.