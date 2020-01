YouTube ajoute des filtres pour les abonnements sur iOS afin de mieux organisé le backlog des utilisateurs.

Aujourd’hui, Google introduit des filtres dans l’onglet Abonnements de son application iOS, pour qu’il soit moins intimidant de savoir quoi regarder ensuite (via 9to5Google). La société indique qu’elle prévoit de les intégrer aux téléphones Android «à l’avenir». Les filtres existent pour aider les utilisateurs à gérer plus facilement leurs vidéos non regardées à partir des chaînes auxquelles ils sont abonnés. Ils pourraient être particulièrement utiles pour les personnes qui s’abonnent à de nombreuses chaînes.

Avec les filtres, les utilisateurs peuvent choisir d’afficher les vidéos de tous leurs abonnements à la fois, les vidéos publiées aujourd’hui, les vidéos qu’ils ont peut-être démarrées, puis quitté, celles des abonnements qu’ils n’ont pas regardés du tout, les vidéos en direct des chaînes auxquelles ils sont abonnés, ou consulter simplement une liste de ces courts messages rédigés par les chaînes YouTube qui ressemblent à des tweets. En appuyant sur un filtre, les utilisateurs verront une liste chronologique inversée de vidéos correspondant à ce filtre.

Lors des tests, YouTube a constaté que ces filtres «encourageaient plus d’abonnés à consulter quotidiennement leur flux d’abonnements pour rechercher de nouvelles mises à jour». Il est facultatif, avec l’application par défaut «Tous».

Les filtres ne sont cependant pas obligatoires. Les personnes qui ne les utilisent pas verront leurs abonnements par défaut sur la liste chronologique inverse de chaque vidéo de chaque chaîne à laquelle ils sont abonnés – comme ils l’ont toujours fait.Mais les filtres disponibles sont assez basiques, et ont peut déjà penser à quelques options potentielles qui manquent ici. La possibilité de filtrer les abonnements par catégorie ou par durée, par exemple, les rendrait plus utiles. Espérons que Google ajoute plus de filtres à l’avenir.

L’application de YouTube est disponible gratuitement sur l’App Store pour iPhone et iPad.